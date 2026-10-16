La rinascita di Kolo Muani in poche (semplici) mosse: così Luciano Spalletti ha rigenerato il 9 della Juventus

Luciano Spalletti è riuscito a rigenerare Randal Kolo Muani: in gol a Cagliari e con il Celta Vigo, ecco i passi della sua rinascita

Un gol da tre punti al minuto 92 per ribaltare le gerarchie e certificare una svolta attesa da settimane. La firma d’autore sul successo europeo nella tana del Celta Vigo porta il nome di Randal Kolo Muani, tornato a essere quel punto di riferimento letale ammirato durante la sua prima avventura con la maglia della Juventus. Il bilancio delle ultime uscite racconta di una trasformazione radicale: tre reti messe a segno nelle quattro gare più recenti, un bottino che scaccia definitivamente l’ombra della crisi e riconsegna ai bianconeri un attaccante famelico, lucido e pienamente rigenerato.

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La svolta a due punte: l’alchimia letale con Nick Woltemade

Il vero segreto di questa resurrezione realizzativa risiede in una precisa intuizione tattica. A fare da catalizzatore per l’ex centravanti del Paris Saint-Germain è stata la contemporanea presenza sul terreno di gioco di Nick Woltemade. Una convivenza che alla vigilia destava qualche perplessità, trattandosi di due interpreti atipici privi delle caratteristiche canoniche della prima punta d’area, ma che sul campo si è rivelata una soluzione vincente.

Il gigante tedesco garantisce centimetri, rifinitura e una costante occupazione dell’area di rigore in grado di ripulire palloni complicati e creare varchi preziosi. Di riflesso, l’attaccante transalpino beneficia della maggiore libertà di manovra, dialogando nello stretto con qualità tecnica e attaccando la porta con tempi perfetti. A confermare la bontà dell’assetto c’è un dato statistico inequivocabile: tutti e tre i gol recenti di Kolo Muani sono arrivati con Woltemade in campo, testimonianza di una complementarietà naturale che sta offrendo nuove soluzioni alla manovra offensiva bianconera.

La gestione di Luciano Spalletti e il banco di prova contro la Lazio

Dietro questo ritrovato smalto c’è la regia metodica di Luciano Spalletti. L’allenatore toscano non ha mai smesso di credere nel talento del francese nei momenti di appannamento, blindandolo sia davanti ai microfoni in conferenza stampa sia attraverso un continuo lavoro motivazionale sui campi della Continassa. Una gestione psicologica attenta che ha restituito al calciatore autostima, sicurezza e serenità.

L’asticella, tuttavia, è destinata ad alzarsi immediatamente. Archiviata con entusiasmo la notte galiziana, Madama è attesa dal delicatissimo scontro diretto in Serie A contro la Lazio. Una sfida ad altissima tensione dove la rinnovata verve del tandem offensivo rappresenterà l’arma principale per scardinare la difesa capitolina e dare continuità alle ambizioni di vertice della Juventus.