Frosinone, Ghedjemis rompe il silenzio dopo il rinnovo: «Il mercato estivo? È passato». Poi svela il suo obiettivo

L’attaccante algerino del Frosinone torna sulle voci di mercato che lo avevano accompagnato durante l’estate: il rinnovo, le ambizioni del club e la voglia di segnare sempre di più

Il Frosinone si prepara alla sfida contro il Sassuolo con una certezza in più: Fares Ghedjemis vuole essere protagonista della stagione giallazzurra. L’attaccante algerino, classe 2002, è tornato a parlare del proprio futuro dopo aver recentemente firmato il rinnovo di contratto con il club ciociaro, mettendo definitivamente alle spalle le indiscrezioni che lo avevano accompagnato durante l’ultima sessione estiva di calciomercato.

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Un’estate movimentata, caratterizzata da numerose voci su una possibile partenza e da momenti nei quali sembrava potesse consumarsi una rottura con la società. Una situazione che, almeno nelle intenzioni del giocatore, appartiene ormai al passato.

Ghedjemis Frosinone, il mercato estivo è un capitolo chiuso

Alla vigilia della partita contro il Sassuolo, Ghedjemis ha voluto chiarire la propria posizione, spiegando di essere completamente concentrato sul presente.

«Il mercato estivo? È passato».

Una risposta breve ma significativa, che testimonia la volontà dell’attaccante di lasciarsi alle spalle le trattative e concentrarsi esclusivamente sugli obiettivi della squadra.

Ghedjemis Frosinone, il rinnovo e le ambizioni della società

Il giocatore ha poi raccontato quanto sia stato importante il confronto con la dirigenza per arrivare alla decisione di prolungare il proprio rapporto con il Frosinone.

«Io avevo la mia ambizione ma ho parlato col club e mi hanno presentato la nuova ambizione di diventare un club importante. Felice di essere rimasto e aver firmato il rinnovo. Ora voglio fare bene».

Parole che evidenziano come il progetto sportivo del Frosinone abbia avuto un ruolo centrale nella scelta del classe 2002. Il rinnovo rappresenta così un punto di partenza per una nuova fase della sua carriera.

Ghedjemis Frosinone, l’obiettivo dei gol stagionali

Non manca l’ambizione personale. Ghedjemis vuole aumentare il proprio contributo realizzativo, senza però fissare un limite preciso ai risultati da raggiungere.

«10 gol sono un bel traguardo ma non voglio pormi limiti. Voglio fare il massimo».

Un messaggio chiaro in vista dei prossimi impegni. Il Frosinone punta sulle qualità offensive dell’algerino, che adesso vuole ripagare la fiducia ricevuta dalla società attraverso prestazioni convincenti, continuità e soprattutto gol.