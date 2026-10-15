Pagelle Salisburgo Milan, Cissé da sogno! In gol anche Ramos - VOTI

Pagelle Salisburgo Milan: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la seconda giornata della League Phase di Europa League 2026/27
Alla Red Bull Arena va in scena una sfida cruciale per la seconda giornata della fase campionato di UEFA Europa League tra il Salisburgo e il Milan. Per la formazione rossonera guidata dal tecnico Rúben Amorim si tratta della prima trasferta europea della stagione, un appuntamento in cui la squadra meneghina è chiamata a una reazione immediata per conquistare i primi punti nel torneo dopo la battuta d’arresto casalinga subita all’esordio contro il Benfica.
Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo
Pagelle Salisburgo Milan: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la seconda giornata della League Phase di Europa League 2026/27
VOTI SALISBURGO MILAN
SALISBURGO (4-2-3-1): Zawieschitzky 5; Morgalla 4, Boma 5, Zabransky 4,5, Schmid 5; Barry 6, Mazurek 6; Lindstrøm 5 (73′ Redzic 6), Kitano 5 (60′ Vertessen 6), Baidoo 5 (60′ Diakite 6); Tabakovic 5 (73′ Camara 5,5). All. Röhl.
MILAN (3-4-2-1): Maignan 6; Tomori 6 (67′ Terracciano 5), De Winter 6,5, Pavlović 6, Hutchinson 7, Rabiot 7 (60′ Modric 6,5), Jashari 7, Bartesaghi 7; Loftus-Cheek 6,5, Cissé 8 (60′ Pulisic 6); Camarda 5,5 (60′ Ramos 7). All. Amorim.