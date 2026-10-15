Manchester United, Lisandro Martinez fa marcia indietro dopo lo sfogo: arrivano le scuse ufficiali alla società. Il messaggio del difensore

Il difensore argentino torna sulle pesanti accuse rivolte alla dirigenza dopo la sconfitta contro l’Atletico Madrid: confronto chiarificatore con il club e messaggio ai tifosi

Torna il sereno, almeno apparentemente, in casa Manchester United. Dopo le durissime dichiarazioni rilasciate contro la società e la dirigenza in seguito alla sconfitta in Champions League contro l’Atletico Madrid, Lisandro Martinez ha deciso di fare un passo indietro, pubblicando un messaggio di scuse sul proprio profilo Instagram.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Il difensore argentino ha spiegato di aver incontrato i vertici dei Red Devils e l’allenatore Michael Carrick per chiarire quanto accaduto. Un confronto che sembra aver contribuito a ricomporre le tensioni esplose dopo l’ultima deludente prestazione europea.

Manchester United, Lisandro Martinez racconta l’incontro con la dirigenza

Attraverso una nota pubblicata sui social, Martinez ha confermato il confronto con la società, sottolineando il clima positivo della riunione.

«Oggi ho incontrato la dirigenza del club e l’allenatore. È stata una conversazione molto positiva, durante la quale abbiamo potuto confrontarci e parlare apertamente di ciò che è successo dopo la partita di martedì».

Lisandro Martinez chiede scusa dopo le accuse al Manchester United

Il centrale argentino ha poi riconosciuto di essersi lasciato trascinare dalla delusione per il risultato, ammettendo che le sue parole non hanno aiutato un ambiente già attraversato da numerose difficoltà.

«Tutti sanno che sono una persona passionale e che vivo il calcio con grande intensità. La frustrazione per la sconfitta mi ha portato a esprimere, in un determinato momento e in un determinato contesto, sentimenti che forse non erano quelli giusti, e per questo voglio chiedere scusa. Il nostro club dà il meglio di sé quando siamo tutti uniti, e riconosco che le mie parole, in quel momento, non hanno contribuito a raggiungere questo obiettivo».

Manchester United, Martinez rilancia le ambizioni dei Red Devils

Nella parte conclusiva del comunicato, Lisandro Martinez ha ribadito la volontà di contribuire alla rinascita del Manchester United, richiamando l’importanza dell’unità tra giocatori, allenatore, dirigenti e tifosi.

«So che ogni singola persona al Manchester United sta facendo tutto il possibile per realizzare la nostra ambizione comune: riportare al club il successo che merita, insieme ai suoi tifosi. Ora che questa situazione è alle nostre spalle, siamo pienamente concentrati sul vincere insieme».

Un tentativo