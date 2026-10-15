Barcellona, Raphinha pronto al rientro: buone notizie su De Jong

Raphinha ha recuperato al 100% ed è pronto a tornare a disposizione per i big match, mentre Frenkie de Jong rivede la luce dopo 3 mesi di stop!

Ottime notizie dall’infermeria per il Barcellona, che ritrova una delle sue armi offensive più letali nel momento cruciale della stagione. Raphinha, esplosivo ed estroso esterno d’attacco brasiliano, ha svolto l’intera seduta d’allenamento in gruppo ed è pronto a tornare a disposizione di Hansi Flick, carismatico ed esperto allenatore tedesco. La stella verdeoro sarà regolarmente arruolabile per la sfida di campionato contro il Betis e per i successivi, attesissimi impegni di UEFA Champions League contro il Paris Saint-Germain e di Liga nel Clasico contro il Real Madrid.

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La gestione cauta e il peso del capocannoniere

Il rientro del brasiliano è stato pianificato con massima cautela insieme allo staff tecnico per scongiurare qualsiasi tipo di ricaduta. Dopo i problemi fisici accusati nella passata stagione a causa di rientri troppo affrettati, si è preferito non rischiarlo contro Getafe e Galatasaray. Il recupero dell’attaccante rappresenta un tassello fondamentale per la manovra blaugrana, essendo lui l’attuale capocannoniere della Liga. Durante la sua assenza, il reparto avanzato ha comunque tenuto alto il rendimento grazie alle ottime prestazioni di Anthony Gordon, rapido e diretto esterno inglese, Karim Adeyemi, veloicissimo e dinamico attaccante tedesco, e Gabriel Jesus, duttile e tecnico centravanti brasiliano.

Gestione con il Betis e progressi per De Jong

L’idea di Flick è quella di reinserire Raphinha gradualmente: contro il Betis potrebbe disputare soltanto uno spezzone di gara a partita in corso, per poi essere schierato dal primo minuto nelle sfide decisive contro PSG e Real Madrid.

Dall’infermeria arrivano segnali positivi anche sul fronte Frenkie de Jong, geometra e raffinato centrocampista olandese, tornato parzialmente a lavorare con i compagni. Per l’ex Ajax, fermo ai box da oltre tre mesi, servirà ancora qualche settimana prima di poter rivedere il terreno di gioco.