Mercato Sassuolo, ritorno romantico? Spunta l'idea Acerbi

Calciomercato Sassuolo, infortunio Leysen e idea Acerbi: la tentazione per la difesa neroverde del futuro

Il Sassuolo valuta le possibili mosse per rinforzare il reparto arretrato e tra i profili finiti sotto osservazione c’è anche quello di Francesco Acerbi, difensore centrale con una lunga esperienza in Serie A e attualmente svincolato dopo la conclusione della sua avventura con l’Inter.

Il club neroverde si trova infatti a fare i conti con l’emergenza difensiva provocata dall’infortunio di Fedde Leysen, stop che ha spinto la dirigenza a esplorare il mercato dei giocatori senza contratto alla ricerca di una soluzione affidabile e immediatamente disponibile.

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Sassuolo alla ricerca di rinforzi dopo il ko di Leysen

L’infortunio rimediato da Leysen nell’ultima gara contro il Milan ha acceso le riflessioni all’interno della società emiliana. Lo staff tecnico e la dirigenza stanno analizzando diversi profili che possano garantire esperienza, leadership e disponibilità nel breve periodo.

Tra i nomi presi in considerazione compare quello di Acerbi, un giocatore che conosce molto bene l’ambiente neroverde avendo già indossato la maglia del Sassuolo nel corso della sua carriera. Una caratteristica che potrebbe agevolarne un eventuale inserimento all’interno del gruppo.

Acerbi, esperienza e conoscenza della Serie A

A 38 anni, Acerbi rappresenta uno dei difensori più esperti del panorama italiano. Nel corso della sua carriera ha collezionato centinaia di presenze tra Serie A e competizioni internazionali, vestendo le maglie di club importanti e conquistando trofei di prestigio.

La sua eventuale firma permetterebbe al Sassuolo di aggiungere al reparto una figura di grande personalità, capace di offrire non solo qualità tecniche ma anche leadership all’interno dello spogliatoio.

Inoltre, il difensore ritroverebbe un ambiente che conosce già, elemento che potrebbe facilitare un rapido adattamento.

Al momento nessuna trattativa concreta

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Nonostante le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, la situazione resta ancora in una fase preliminare. Al momento non risultano contatti avanzati né negoziazioni vere e proprie tra il Sassuolo e il giocatore.

La società sta semplicemente valutando diversi profili per fronteggiare l’emergenza difensiva e Acerbi rientra tra le opzioni monitorate dalla dirigenza.

I prossimi giorni saranno decisivi

Le valutazioni del club proseguiranno nelle prossime giornate, quando il quadro sulle condizioni della rosa sarà più chiaro e la dirigenza avrà definito le proprie priorità.

Per il momento quella che porta ad Acerbi resta una pista da seguire con attenzione, ma ancora lontana da una conclusione. Tuttavia, l’esperienza dell’ex Inter e il suo passato in neroverde potrebbero trasformare una semplice idea di mercato in un’opportunità concreta per il Sassuolo.