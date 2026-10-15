Pagelle Celta Vigo Juventus: Kolo Muani la risolve dalla panchina! Male Alajbegovic e Koopmeiners – I VOTI – Calcio News 24

Pagelle Celta Vigo Juventus: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la seconda giornata della League Phase di Europa League 2026/27
Pagelle Celta Vigo Juventus: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 2ª giornata della League Phase dell’Europa League 2026/27.
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La Juventus continua a vincere in Europa League e conquista il secondo successo consecutivo nella competizione. Sul campo del Celta Vigo, i bianconeri di Luciano Spalletti si impongono per 2-1, ribaltando nella ripresa lo svantaggio iniziale grazie alle reti di Nick Woltemade e Randal Kolo Muani.
Juventus, partenza complicata contro il Celta Vigo
La gara comincia in salita per la formazione bianconera. Dopo appena 17 minuti, il Celta trova il vantaggio con Hugo Alvarez, bravo a finalizzare una bella azione collettiva.
La Juventus fatica a costruire occasioni e mostra diverse incertezze difensive. L’unica vera opportunità del primo tempo arriva con Woltemade, che sfrutta il fisico su un lungo rinvio di Vicario, ma conclude sopra la traversa.
Juventus, Woltemade pareggia e Kolo Muani firma la rimonta
Nella ripresa cambia l’atteggiamento della squadra di Spalletti. Il pareggio nasce da un grave errore di Marcos Alonso, sfruttato perfettamente da Woltemade.
Nel finale Nico Gonzalez sfiora il vantaggio, prima della rete decisiva di Kolo Muani: l’attaccante francese, entrato dalla panchina, realizza il 2-1 in pieno recupero su assist di Cambiaso.
Juventus, le pagelle: brillano gli attaccanti, delude Koopmeiners
Tra i migliori della Juventus spiccano Kolo Muani (7), decisivo, Woltemade (6,5), Cambiaso (6,5) e Sarr (6,5).
Serata complicata invece per Kelly (5), McKennie (5), Koopmeiners (5) e Alajbegovic (5). Insufficiente anche Gatti (5,5).
Nel Celta brillano Hugo Alvarez (7) e Ferran Jutglà (7), mentre pesa l’errore di Marcos Alonso (5).
La Juventus torna dalla Spagna con tre punti fondamentali e il morale rafforzato da una rimonta conquistata nel finale.
CELTA VIGO (3-4-3): Radu 6; Javi Rodriguez 5.5, Lago 5.5, Marcos Alonso 5; Rueda 6 (85′ Nunez sv), Moriba 6.5, Febas 6 (75′ Burcio 6), Sergio Carreira 6.5; Hugo Alvarez 7 (85′ Gonzalez sv), Ferran Jutglà 7, (75′ Aspas 6) Swedberg 6.5 (62′ Driouech 6). All. Giráldez.
JUVENTUS (3-4-2-1): Vicario 6; Kalulu 5.5, Gatti 5.5 (70′ Bremer 6), Kelly 5 (70′ Lucumi 6); McKennie 5, Koopmeiners 5 (82′ Douglas Luiz 6), Sarr 6.5, Cambiaso 6.5; Conceição 5.5 (64′ Nico Gonzalez 6), Alajbegovic 5 (64′ Kolo Muani 7); Woltemade 6.5. All. Spalletti.