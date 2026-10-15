Liverpool, Leoni vede finalmente la luce dopo il grave infortunio: Iraola annuncia quando tornerà in campo!

Il giovane difensore italiano del Liverpool si avvicina al rientro dopo oltre un anno di stop: Andoni Iraola fa chiarezza sulle condizioni del ginocchio e sui tempi di recupero

Arrivano finalmente notizie incoraggianti per Giovanni Leoni. Il giovane difensore italiano del Liverpool si avvicina al ritorno in campo dopo il gravissimo infortunio al ginocchio rimediato nel settembre 2025, durante la sfida di Carabao Cup contro il Southampton. Un lungo calvario che sembra ormai prossimo alla conclusione, anche se lo staff medico dei Reds continua a mantenere la massima prudenza.

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A fare il punto sulle condizioni del calciatore è stato Andoni Iraola, allenatore del Liverpool, intervenuto in conferenza stampa per aggiornare sulle ultime novità relative al percorso di riabilitazione.

Liverpool, Iraola svela la gravità dell’infortunio di Leoni

Il tecnico ha chiarito che il problema fisico accusato dal difensore italiano era più complesso rispetto a una semplice rottura del crociato.

«Per quanto riguarda l’infortunio di Giovanni, io non ero qui, ma parlando con lo staff medico è emerso che non si è trattato solo della rottura del legamento crociato anteriore: è stato un infortunio grave».

Una situazione particolarmente delicata, considerando che il trauma ha interessato anche altre strutture del ginocchio, rendendo necessario un percorso di recupero lungo e attentamente monitorato.

Leoni Liverpool, il rientro si avvicina: le parole di Iraola

L’allenatore dei Reds ha poi spiegato: «Deve avere molta fiducia».

Successivamente ha aggiunto: «il percorso di riabilitazione richiede estrema attenzione e vogliamo assicurarci che, una volta rientrato in squadra, sia in condizioni ottimali. È vero che c’è stato, non proprio una ricaduta, ma un leggero ritardo, se vogliamo metterla così».

Liverpool, quando torna Leoni? La previsione sul recupero

La notizia più importante riguarda la possibile data del rientro. Iraola ha indicato nella prossima sosta per le Nazionali il momento in cui il difensore potrebbe tornare a disposizione.

«Il piano attuale prevede che rientri durante la prossima sosta».

Infine, il tecnico ha precisato: «Non manca molto, è vero, ma i tempi si sono allungati un po’ rispetto a quanto avevamo previsto».

Per Leoni si avvicina dunque la fine di un periodo particolarmente difficile. Il Liverpool, però, non intende correre rischi: l’obiettivo è recuperare completamente il giovane talento italiano, evitando accelerazioni che potrebbero compromettere il suo ritorno definitivo in campo.