Raspadori, gol e infortunio contro il Pafos: l’Atalanta perde il suo attaccante dopo il rigore! Cosa è successo

Serata dai due volti per Giacomo Raspadori in Conference League: l’attaccante dell’Atalanta segna e serve un assist, ma un problema muscolare lo costringe a lasciare il campo

Una serata cominciata nel migliore dei modi e trasformata improvvisamente in un motivo di preoccupazione. Giacomo Raspadori è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco durante Atalanta-Pafos, partita valida per la Conference League, a causa di un problema di natura muscolare accusato subito dopo aver trasformato un calcio di rigore.

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L’attaccante italiano, protagonista di un avvio di gara particolarmente brillante, aveva già contribuito al vantaggio della formazione bergamasca con un assist e un gol, prima dell’infortunio che ha inevitabilmente acceso l’allarme.

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Infortunio Raspadori, cosa è successo durante Atalanta-Pafos

L’episodio si è verificato in occasione del calcio di rigore del 2-0 realizzato dall’ex attaccante del Napoli e dell’Atletico Madrid.

Subito dopo aver calciato dagli undici metri, Raspadori ha avvertito un fastidio muscolare, cominciando a zoppicare vistosamente. Il giocatore ha inizialmente provato a rimanere sul terreno di gioco, nella speranza che il problema potesse essere superato senza ricorrere alla sostituzione.

Le difficoltà fisiche, tuttavia, non gli hanno permesso di proseguire regolarmente la partita.

Atalanta, Raspadori costretto al cambio: entra De Ketelaere

Al 20° minuto, dopo aver tentato di stringere i denti, Raspadori ha dovuto arrendersi e chiedere la sostituzione.

Al suo posto è entrato Charles De Ketelaere, chiamato a prendere immediatamente il posto dell’attaccante italiano nello schieramento offensivo dell’Atalanta.

Una sostituzione obbligata che ha interrotto una prestazione fino a quel momento estremamente positiva, caratterizzata da un gol e un assist.

Infortunio Raspadori, attesa per le condizioni dell’attaccante

Adesso l’attenzione si sposta inevitabilmente sulle condizioni fisiche di Giacomo Raspadori. Il problema accusato durante la sfida di Conference League dovrà essere approfondito attraverso le valutazioni dello staff medico bergamasco.

Soltanto gli eventuali accertamenti potranno chiarire l’entità dell’infortunio e stabilire se sarà necessario un periodo di stop.

Per l’Atalanta resta dunque l’amarezza di aver perso un protagonista della serata proprio nel momento in cui stava contribuendo in maniera decisiva al risultato contro il Pafos.