Nicola in conferenza stampa alla vigilia di Venezia Napoli: «Impressioni elettrizzanti, la parola chiave è equilibrio. Non mi definisco il mago delle salvezze! La squadra ha dei valori e può dimostrarli»

Davide Nicola, neo allenatore del Venezia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Napoli

Un esordio ad altissima quota per inaugurare il nuovo corso in laguna. La rincorsa salvezza del Venezia riparte ufficialmente da Davide Nicola, chiamato a raccogliere l’eredità di Giovanni Stroppa per imprimere una scossa immediata alla classifica e all’umore dell’ambiente. Il battesimo del fuoco per il tecnico piemontese coincide con una delle sfide più insidiose della Serie A: l’incrocio contro il Napoli, formazione determinata a riscattare prontamente la sconfitta rimediata in Champions League contro il Villarreal.

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La ricetta per la salvezza: “Niente magie, contano organizzazione ed equilibrio”

Presentandosi per la prima volta davanti ai microfoni alla vigilia di una gara ufficiale, il nuovo condottiero arancioneroverde ha subito allontanato qualsiasi etichetta miracolistica, tracciando i binari metodologici della sua avventura:

“Non mi definisco il mago di nulla, nemmeno delle salvezze, io semplicemente organizzo e mi pongo obiettivi. I risultati sono frutto di queste cose qui. Penso che la squadra abbia dei valori e che possa dimostrarli, ho pensato in questi giorni a cosa possa servire. L’identità c’era già, ma fino ad ora non è stata sufficiente per raggiungere risultati. Ora conta per me capire le caratteristiche dei giocatori il più in fretta possibile e cosa serve per arrivare ai risultati”.

L’impatto con il gruppo è scattato all’insegna della concretezza: “Credo che leggerezza più dedizione sia il giusto equilibrio. La parola chiave è equilibrio”. Sul passaggio di testimone con l’ex compagno di squadra, Nicola ha ribadito la propria visione: “Il fatto che abbia sostituito Giovanni, che conosco e ho avuto come compagno di squadra, credo sia un puro caso. Lo apprezzo e stimo, la sua idea è chiara, ma ogni allenatore ha la sua idea e vede il calcio e le emozioni per come lo vuole intendere lui. Ora per me è più importante far capire ai ragazzi ciò che desidero io”.

L’ostacolo azzurro e il recupero di Mazzocchi

Nel presentare la contesa tattica contro la formazione partenopea, l’allenatore ha posto l’accento sulla consapevolezza dei propri mezzi, rifiutando un atteggiamento rinunciatario:

“Mi aspetto una grande squadra, loro sì che hanno consolidato la loro identità nel tempo. Ha le qualità di una grande squadra, ma non è importante tanto questo, quanto scoprire le qualità che abbiamo noi e su ciò che vogliamo fare noi, non su ciò che proverà a fare il Napoli”.

Sul fronte della rosa, filtrano indicazioni positive circa il reintegro di Pasquale Mazzocchi: “Intanto con Mazzocchi ho parlato come fatto con gli altri, sta recuperando da una situazione che sembra ormai risolta. Parleremo con lo staff medico. Tutti i giocatori arruolabili entrano in una settimana in cui possono tornare a lavorare con noi. Se domani ci sarà l’occasione di portare qualcuno che potrà giocare con noi, lo faremo”.

Un patto biennale fondato sul senso di appartenenza

Legatosi alla società con un contratto di due anni, Nicola ha infine voluto sottolineare la matrice valoriale della sua scelta professionale:

“Credo che l’impegno con il Venezia non si traduce nella durata del contratto. Il punto fondamentale è stato nella dimostrazione del club di credere nel sottoscritto e in quello che posso portare. Allo stesso tempo io ho accettato non solo la responsabilità di tutto questo, ma anche l’entusiasmo di poter diventare una guida. Se potrete capire la passione con cui accolgo ogni sfida, riuscirete a capire anche che farò tutto per vincerla”.