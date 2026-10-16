Infortunio Alì Zoma: tegola per il Norimberga, esce in barella

Norimberga, tegola per il tecnico Klose! Si ferma Mohamed Alì Zoma: infortunio al braccio per il bomber del club

Si interrompe momentaneamente la straordinaria striscia positiva di Mohamed Alì Zoma, sgusciante e promettente attaccante classe 2003 in forza al Norimberga. Il giovane talento, capace di mettere a segno ben 7 reti nelle prime 7 giornate della seconda divisione tedesca, è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco per infortunio durante l’anticipo dell’ottava giornata di campionato contro l’Energie Cottbus.

La dinamica dell’infortunio e il cambio forzato

Schierato dal 1° minuto da Miroslav Klose, leggendario ed esperto allenatore del Norimberga, il giovane attaccante ha riportato un problema al braccio sinistro a seguito di una rovinosa caduta maturata dopo un duro scontro di gioco con Rorig, solido e reattivo difensore tedesco. L’impatto ha reso immediato l’intervento dello staff sanitario e la successiva uscita dal campo in barella tra la apprensione generale.

Al suo posto, al minuto 33 sul punteggio di 0-0, Klose ha inserito Bøving, dinamico e versatile trequartista danese. Per Zoma, che lo scorso 25 settembre aveva collezionato l’esordio con la Nazionale italiana sotto la gestione del commissario tecnico Roberto Mancini subentrando a Cambiaghi, rapido ed estroso esterno d’attacco, si attendono ora gli esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio e i reali tempi di recupero.

Pareggio finale e situazione in classifica

La sfida disputata a Cottbus è poi terminata sul punteggio di 1-1. A sbloccare l’incontro in favore dei padroni di casa è stato Butler, fisico e insidioso attaccante tedesco, lesto a trafiggere la difesa avversaria al minuto 56. La reazione della formazione ospite si è concretizzata soltanto al 79′, grazie alla rete del pareggio firmata da Mkrtchyan, imponente ed energico difensore armeno.

In virtù di questo punto conquistato in trasferta, il Norimberga mantiene salda la seconda posizione in classifica a quota 18 punti, conservando un netto margine di vantaggio sull’Energie Cottbus, fermo a quota 9 lunghezze.