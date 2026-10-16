Frosinone, Nicola Gaiti è il nuovo Head of Football Strategy

Il dirigente, già alla Juventus Next Gen e al Pisa, entra nell’organigramma ciociaro in un momento positivo per il club in Serie A

Il Frosinone rafforza la propria struttura dirigenziale e lo fa con un profilo che conosce bene il calcio italiano: Nicola Gaiti è il nuovo Head of Football Strategy del club giallazzurro. L’annuncio è arrivato nelle ore della sfida casalinga con il Sassuolo, e il dirigente ha già firmato per iniziare la nuova avventura in una società che punta a consolidare l’assetto organizzativo e sportivo.

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Il ruolo e le competenze

Per Gaiti si apre un incarico legato all’area della strategia calcistica, dove potrà mettere a disposizione l’esperienza maturata finora. Il suo percorso comprende infatti esperienze dirigenziali alla Juventus Next Gen, la seconda squadra bianconera che gioca in Serie C, e al Pisa, due contesti molto diversi tra loro: da una parte un progetto basato sulla crescita dei giovani, dall’altra un club che negli ultimi anni ha ritrovato spazio nei campionati professionistici.

Un Frosinone in crescita

L’arrivo di Gaiti si inserisce in un momento particolarmente favorevole per i ciociaro, tornati in Serie A e protagonisti di un avvio di stagione sopra le attese, tanto da stazionare nelle zone alte della classifica. Il direttore sportivo Castagnini e l’allenatore Massimiliano Alvini, tecnico toscano noto per il gioco propositivo, possono contare su una rosa che sta valorizzando diversi giovani, a partire dal portiere Palmisani, di recente rinnovato fino al 2031, e dall’attaccante Antonio Raimondo, già a segno più volte in campionato.

Un nuovo tassello nell’organigramma

La società amplia così le proprie risorse nell’area sportiva, aggiungendo una figura dedicata alla pianificazione di lungo periodo. Una scelta che segnala l’intenzione di dare solidità al progetto, nel tentativo di affiancare ai buoni risultati sul campo una struttura capace di sostenerli nel tempo. Intanto il campionato non si ferma: dopo il Sassuolo, il prossimo impegno dei giallazzurri sarà la trasferta di Bergamo contro l’Atalanta.