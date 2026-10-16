Real Madrid, respinto il ricorso per Vinicius: out quattro partite

Niente sconti per il brasiliano: respinto il ricorso del Real Madrid contro la squalifica di quattro giornate in Liga. Il club prepara una nuova mossa legale per provare a ribaltare la decisione

Il Real Madrid incassa un nuovo stop sul caso Vinicius Junior. Il ricorso presentato dal club spagnolo contro la squalifica di quattro partite inflitta all’attaccante brasiliano in Liga è stato respinto. A riportarlo è Fabrizio Romano, secondo cui la società madrilena non intende fermarsi e si prepara a rivolgersi al tribunale amministrativo dello sport spagnolo, il TAD, per tentare di ottenere una revisione della sanzione.

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La decisione rappresenta un problema importante per la squadra, che rischia di dover rinunciare a uno dei suoi giocatori più decisivi in un momento delicato della stagione. Vinicius è infatti un elemento centrale nello sviluppo offensivo dei Blancos, grazie alla velocità, alla capacità di saltare l’uomo e alla pericolosità negli ultimi metri.

Se la squalifica dovesse essere confermata definitivamente, il brasiliano sarebbe costretto a saltare quattro impegni: Siviglia, Barcellona, Racing Santander e Valencia. Un calendario tutt’altro che semplice, soprattutto considerando il peso della sfida contro i blaugrana, che potrebbe incidere sulla corsa al vertice della Liga.

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Il Real Madrid, dal canto suo, punta ora a ottenere un esito diverso attraverso il ricorso al TAD. Al momento, però, la sanzione resta in vigore e il club dovrà prepararsi all’eventualità di affrontare queste gare senza il proprio attaccante.

La vicenda resta aperta sul piano legale, ma una cosa è certa: l’assenza di Vinicius potrebbe pesare sensibilmente sulle ambizioni del Real Madrid nelle prossime settimane.