Fiorentina, Vanoli presenta la sfida contro il Como: «Dobbiamo imparare dagli errori. Su Goncalves e Mastantuono dico questo» – Calcio News 24

Il tecnico viola Vanoli analizza il momento della squadra alla vigilia della settima giornata di Serie A: dagli infortunati al ballottaggio in attacco tra Beto e Pellegrino, passando per gli elogi a Fabregas e la gestione di Gonçalves

Dopo un inizio di stagione complicato, la Fiorentina si prepara a tornare in campo in Serie A per affrontare il Como. La partita, in programma domenica 18 ottobre alle ore 15, rappresenta un appuntamento importante per la formazione viola, reduce dalla sconfitta per 1-2 sul campo del Genoa, che ha interrotto la serie di due risultati utili consecutivi ottenuti contro Napoli e Venezia.

LEGGI ANCHE: le ultime notizie in Serie A

In vista della sfida valida per la settima giornata di campionato, Paolo Vanoli è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il momento della squadra, fare il punto sulle condizioni degli infortunati e presentare l’avversario guidato da Cesc Fabregas.

Il momento della Fiorentina

Vanoli ha iniziato analizzando le prestazioni della squadra, sottolineando l’importanza di imparare dagli errori commessi:

«Servirà fare una bella partita, dobbiamo imparare dagli errori commessi nelle scorse gare e migliorare. Siamo all’interno di un processo, la partita contro il Genoa deve essere una lezione per noi: non dobbiamo guardare alle cose negative, ci tengo a sottolineare la reazione che c’è stata da parte della squadra».

Le condizioni degli infortunati

Il tecnico viola ha poi fatto il punto sulle condizioni dei giocatori, soffermandosi sui recuperi e sulle situazioni ancora da monitorare:

«Atta ha accusato un sovraccarico e sta lavorando bene per recuperare, quando rientrerà voglio averlo a disposizione per tutta la stagione. Mastantuono ha preso una botta a una mano e rimediato una frattura, i medici sono intervenuti per evitare che diventasse scomposta e contro il Como ci sarà. Ranieri non è al meglio per uno schiacciamento a un nervo del piede, Gonçalves invece sta bene. Pongracic è tornato dal Mondiale senza preparazione, sta facendo lavori extra per recuperare e sta ritornando a essere il Pongracic che avevo lasciato».

Gli elogi al Como di Fabregas

Vanoli ha riconosciuto i progressi della formazione lombarda, evidenziando il percorso di crescita compiuto sotto la guida di Cesc Fabregas:

«Faccio i complimenti al Como e a Fabregas per il lavoro che stanno svolgendo, hanno dato un grandissimo esempio di strada da seguire indipendentemente dalle risorse economiche. Sono stati sfortunati dal punto di vista degli infortuni, ma vedo una squadra capace di giocare con grande consapevolezza e cresciuta molto sotto il profilo dell’autostima. A questo si arriva solamente completando un percorso di crescita».

Ballottaggio in attacco tra Beto e Pellegrino

Uno dei principali dubbi in casa Fiorentina riguarda la scelta della prima punta, con Beto e Pellegrino in competizione per una maglia da titolare. Il tecnico ha spiegato che le gerarchie saranno definite progressivamente:

«Avendo una partita a settimana questa gerarchia verrà delineata con il tempo. Sono due giocatori in grado di garantire situazioni di gioco diverse ma che devono migliorare nell’attacco alla porta, aiutandoci un po’ di più in fase offensiva. Sono molto importanti per questa squadra, all’occorrenza potranno anche giocare insieme».

La gestione di Gonçalves

Infine, l’allenatore ha commentato il minutaggio ridotto di Gonçalves, finora poco utilizzato, ribadendo la necessità di trovare il giusto equilibrio nella squadra:

«Ho parlato spesso delle sue qualità, così come di quelle di Oulai, ma io devo considerare anche l’equilibrio della squadra. Le qualità da sole sono fini a sé stesse, lui è arrivato a Firenze all’ultimo dopo essere stato escluso dallo Sporting, servirà del tempo per ritrovare la migliore condizione fisica. Voglio mettere in risalto le sue doti».

La Fiorentina si prepara dunque alla sfida contro il Como con l’obiettivo di reagire alla sconfitta di Genova e ritrovare continuità. Per Vanoli sarà fondamentale trasformare le indicazioni emerse nelle ultime partite in una prestazione convincente, cercando risposte sia sul piano del gioco sia sotto il profilo dei risultati.