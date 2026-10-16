Caso Banda, il Collegio Arbitrale dà ragione al Lecce

Il lodo conclusivo accerta il grave inadempimento dell’ala zambiana dopo il passaggio in Libia, mentre resta aperto il procedimento davanti alla FIFA

Il Collegio Arbitrale dà ragione al Lecce nella vicenda legata a Lameck Banda, esterno offensivo zambiano classe 2001 e tra i protagonisti dell’ultima stagione giallorossa. Il giocatore è stato condannato a pagare una multa pari a 256.250 euro per essersi sottratto agli obblighi contrattuali. La notizia è stata resa nota dal club salentino con un comunicato ufficiale.

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Il lodo e le motivazioni

Il Lecce ha spiegato che il Collegio, previsto dall’Accordo Collettivo tra FIGC, Lega Serie A e Associazione Italiana Calciatori, ha emesso il lodo conclusivo della procedura avviata contro il calciatore. Accogliendo le richieste della società, l’organo ha stabilito che il rapporto di lavoro, in base alle pattuizioni contrattuali, sarebbe dovuto proseguire fino al 30 giugno 2027. Banda, inoltre, è stato ritenuto responsabile di un grave inadempimento: dal 1° luglio 2026 non si è messo a disposizione del club né ha ripreso l’attività agonistica, nonostante le convocazioni ricevute.

Il passaggio in Libia

Il giocatore aveva lasciato l’Italia in estate per trasferirsi all’Al-Swehly, club libico di Prima Lega, firmando un contratto triennale. Una fuga che aveva destato preoccupazione per diverse settimane, quando le sue notizie erano rimaste a lungo incerte. In seguito all’accertamento del lodo, il Collegio ha applicato le sanzioni disciplinari previste dall’accordo collettivo, tra cui la maxi-multa.

Il procedimento FIFA

La vicenda non è però chiusa. Presso gli organi di giustizia della FIFA è ancora pendente un distinto procedimento nei confronti del calciatore e dell’Al-Swehly, volto a ottenere il risarcimento dei danni derivanti dal recesso senza giusta causa e a far applicare le sanzioni previste dalle norme internazionali. Finché non arriverà una decisione, le richieste del Lecce restano tali e non possono considerarsi accolte.