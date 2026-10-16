Napoli, i convocati di Allegri per il Venezia: triplo rientro per la trasferta al Penzo. Chi recupera il tecnico azzurro

Napoli, Massimiliano Allegri recupera tre giocatori per il match contro il Venezia. Ecco la lista dei convocati

Chiusa la tre giorni dedicata alle coppe europee, i riflettori del campionato tornano ad accendersi con la 7ª giornata di Serie A. Tra gli appuntamenti più delicati del fine settimana spicca la trasferta del Napoli sul campo del Venezia, in programma sabato 17 ottobre alle ore 15:00 nella suggestiva cornice dello stadio Pier Luigi Penzo. Una sfida che nasconde diverse insidie per la capolista, chiamata a confrontarsi con una compagine lagunare reduce dal ribaltone in panchina, dove l’esonerato Giovanni Stroppa ha lasciato spazio al debutto di Davide Nicola.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Infermeria e rotazioni: tornano Anguissa, Olivera e Alisson Santos

In vista della spedizione in terra veneta, il tecnico partenopeo Massimiliano Allegri riceve ottime notizie dallo staff sanitario, potendo contare sul rientro di tre elementi strategici per le rotazioni. L’allenatore livornese riabbraccia a pieno regime la fisicità di André-Frank Zambo Anguissa in mezzo al campo, la spinta di Mathías Olivera sulla corsia mancina e l’estro offensivo di Alisson Santos, pedine fondamentali per gestire le energie dopo le fatiche continentali.

Restano invece ancora ai margini per i rispettivi problemi fisici David Neres, Antonio Vergara e Costantino Favasuli, la cui assenza priva gli azzurri di ulteriori alternative nel reparto avanzato.

L’insidia lagunare e la risposta dei big azzurri

La gara del Penzo si preannuncia come un tipico esame di maturità per gli azzurri. Se da un lato l’arrivo di Nicola sulla panchina arancioneroverde promette di portare quell’agonismo e quella compattezza necessari per risalire la china, dall’altro il Napoli intende far valere la caratura tecnica dei propri interpreti migliori. Per scardinare l’assetto difensivo dei padroni di casa, Allegri punterà sulla regia illuminata di Kevin De Bruyne, sull’impatto fisico di Scott McTominay e sulle soluzioni offensive garantite da Rasmus Højlund e Lorenzo Lucca.

L’elenco completo dei 22 convocati del Napoli

Di seguito la lista ufficiale diramata dalla società partenopea per la sfida contro il Venezia:

Portieri: Contini, Meret, Milinkovic-Savic;

Contini, Meret, Milinkovic-Savic; Difensori: Badiashile, Beukema, Di Lorenzo, Marianucci, Rafa Marin, Olivera, Rrahmani, Spinazzola;

Badiashile, Beukema, Di Lorenzo, Marianucci, Rafa Marin, Olivera, Rrahmani, Spinazzola; Centrocampisti: Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Giovane, Lobotka, McTominay;

Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Giovane, Lobotka, McTominay; Attaccanti: Alisson Santos, Højlund, Lang, Lucca, Politano.