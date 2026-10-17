Napoli, arriva la grande occasione per Lucca: Hojlund a riposo, Allegri pronto a rilanciarlo contro il Venezia dopo averlo difeso! Il retroscena

Lorenzo Lucca si prepara a tornare titolare in Serie A dopo quasi un anno: contro il Venezia di Nicola l’attaccante azzurro avrà la possibilità di convincere Allegri e cambiare il proprio futuro

Il momento tanto atteso potrebbe essere finalmente arrivato. Lorenzo Lucca si prepara a tornare titolare con il Napoli nella sfida contro il Venezia, in programma allo stadio Penzo. Per l’attaccante italiano si tratta di un’occasione particolarmente importante, considerando che l’ultima presenza dal primo minuto in Serie A con la maglia azzurra risale al 28 ottobre 2025, contro il Lecce.

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Come riportato dal Corriere dello Sport, Massimiliano Allegri sarebbe intenzionato a concedere fiducia al centravanti classe 2000, chiamato a dimostrare il proprio valore dopo un inizio di stagione complicato.

Napoli, Lucca titolare contro il Venezia: la scelta di Allegri

La trasferta contro il Venezia di Davide Nicola arriva in un momento delicato per il Napoli, reduce dalla pesante sconfitta in Champions League contro il Villarreal.

Allegri vuole una reazione immediata, ma deve anche gestire le energie della squadra. Con il prossimo impegno europeo contro il Bodø/Glimt, il tecnico potrebbe concedere un turno di riposo a Rasmus Hojlund, finora sempre titolare tra campionato e coppe.

Una situazione che spalanca le porte a Lucca, individuato come principale alternativa al centravanti danese.

Lucca Napoli, numeri deludenti e voglia di riscatto

L’attaccante italiano, alto 201 centimetri, non è ancora riuscito a lasciare il segno in questa stagione.

Nelle prime otto partite ha raccolto appena 147 minuti, sempre entrando dalla panchina, senza realizzare gol né fornire assist.

L’ultima presenza da titolare in assoluto con il Napoli risale al 3 dicembre 2025, nella sfida di Coppa Italia contro il Cagliari, durante la quale segnò una delle sue due reti complessive in maglia azzurra.

Successivamente è arrivato il prestito al Nottingham Forest, prima del ritorno a Napoli e della nuova opportunità concessa da Allegri.

Napoli, Allegri cerca risposte da Lucca

Il tecnico livornese continua a credere nelle qualità del centravanti, che potrebbe diventare anche una soluzione da affiancare a Hojlund in un eventuale cambio di sistema.

Contro il Venezia serviranno però risposte concrete. La formazione di Nicola, ultima in classifica con zero punti dopo sei giornate, cercherà una reazione dopo l’esonero di Giovanni Stroppa.

Per Lucca sarà una partita fondamentale: segnare e convincere Allegri significherebbe rilanciarsi nelle gerarchie offensive e dimostrare di poter essere una risorsa importante per il futuro del Napoli.