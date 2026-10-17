Udinese-Lecce, Di Francesco annuncia cambiamenti di formazione: «Ho già un’idea di massima su chi giocherà»

Il tecnico giallorosso presenta la sfida contro l’Udinese: dubbi in attacco, aggiornamenti sulle condizioni di Ilic e Gandelman e un elogio a Davis

Il Lecce vuole rialzare la testa dopo le ultime due sconfitte consecutive in Serie A. La squadra allenata da Eusebio Di Francesco sarà impegnata domenica 18 ottobre alle ore 12:30 sul campo dell’Udinese, nella sfida valida per la settima giornata del campionato 2026/27.

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I giallorossi occupano attualmente l’11° posto in classifica con 6 punti, conquistati grazie alle vittorie contro Venezia e Monza. Dopo i ko contro Milan (3-0) e Bologna (2-1), servirà una risposta importante per interrompere il momento negativo.

Dall’altra parte ci sarà un’Udinese altrettanto bisognosa di punti. La formazione di Kosta Runjaić arriva da quattro sconfitte consecutive e occupa il 15° posto con 4 punti.

Alla vigilia della partita del Bluenergy Stadium, Di Francesco è intervenuto in conferenza stampa, soffermandosi sulle possibili scelte di formazione, sulle condizioni degli infortunati e sulle insidie dell’avversario.

Udinese-Lecce, Di Francesco annuncia cambiamenti in attacco

Uno dei principali interrogativi riguarda il reparto offensivo. Il tecnico giallorosso può contare su diverse alternative e non esclude modifiche rispetto alla formazione schierata contro il Bologna.

LE SCELTE IN ATTACCO – «Ho già un’idea di massima su chi giocherà, anche se la fortuna è poter contare su Geubbels, Stulic ed Esteban. Possiamo schierare due attaccanti anche a gara in corso. Geubbels è migliorato dal punto di vista della condizione e sceglierò il tridente più adatto: il reparto offensivo è quello in cui ho più dubbi. Ci saranno cambiamenti rispetto alla partita contro il Bologna. Si parla spesso dei singoli, ma voglio tornare a concentrarmi sulla squadra e sulla capacità di leggere i diversi momenti della gara. Stiamo lavorando, anche con i nuovi arrivati, e ho ricevuto buone risposte. Dobbiamo però ritrovare quella compattezza che ci ha sempre contraddistinto».

Di Francesco avvisa il Lecce: attenzione all’Udinese e a Davis

Nonostante le difficoltà dei friulani, l’allenatore non vuole sottovalutare la partita. Particolare attenzione viene riservata alle qualità fisiche dell’Udinese e al potenziale offensivo di Keinan Davis.

LE INSIDIE DELL’UDINESE – «Nell’ultimo periodo affrontiamo spesso squadre che hanno bisogno di vincere, ma anche il Lecce deve fare risultato. L’Udinese dispone di giocatori di qualità e fisicità: se Davis è in condizione, può fare la differenza, è un attaccante da grande squadra. Ci troveremo di fronte una formazione abituata a giocare in questo campionato, ma anche noi abbiamo bisogno di conquistare punti. Siamo soltanto alla settima giornata e il percorso in questa stagione è ancora molto lungo».

Lecce, le condizioni di Ilic e le scelte a centrocampo

Un altro tema importante riguarda il centrocampo. Ilic dovrà rimanere indisponibile ancora per qualche tempo, mentre Ngom sembra essere il principale candidato a sostituirlo. Spazio anche alle valutazioni su Gorter, che sta proseguendo il proprio percorso di adattamento alla Serie A.

GORTER, ILIC E NGOM – «Ultimamente non ha giocato tantissimo ma lo tengo in considerazione, ha qualità importanti. Ci sono tempi di assimilazione in Serie A, ne parlavo con lui stamattina. Ilic resterà fuori per un po’ di tempo, speriamo di riuscire a recuperarlo il prima possibile. Al momento credo che Ngom sia la soluzione migliore per sostituirlo in quel ruolo. Ha caratteristiche diverse, ma che ci possono completare».

Di Francesco e il rendimento degli esterni offensivi del Lecce

Il tecnico ha poi analizzato il contributo degli esterni, evidenziando i miglioramenti di N’Dri e l’importanza delle rotazioni durante la partita.

LA CRESCITA DI N’DRI E LE ROTAZIONI – «Lo scorso anno ho impiegato poco N’Dri dal primo minuto, mentre quest’anno lo vedo più attento in entrambe le fasi. In generale, vedo tutti più coinvolti e reattivi: di volta in volta sceglierò la soluzione migliore. Le ali sono i ruoli in cui si effettuano più cambi, perché sono i giocatori che spendono più energie. Chi parte titolare e chi entra a gara in corso sono ugualmente importanti».

Lecce, Di Francesco promuove Gandelman: le novità sul ginocchio

In chiusura, l’allenatore giallorosso si è soffermato sulle condizioni di Gandelman, reduce da alcuni problemi al ginocchio. Il centrocampista sta mostrando segnali incoraggianti e potrebbe diventare una risorsa importante anche nelle situazioni offensive.

LE CONDIZIONI DI GANDELMAN – «Sta crescendo e lo vedo molto migliorato in allenamento. Dal rientro dalla sosta non ha saltato una seduta, ha acquisito continuità e riesce a gestire meglio il fastidio al ginocchio. Ci offre la possibilità di attaccare anche sfruttando le palle alte. Contro il Bologna mi ero arrabbiato perché nel finale cercavamo troppo spesso il pallone alto: non era il modo giusto di attaccare, anche perché non abbiamo un giocatore come Djuric in avanti».

La trasferta contro l’Udinese rappresenta dunque un banco di prova importante per il Lecce, chiamato a ritrovare risultati e compattezza. Di Francesco prepara alcune novità, soprattutto in attacco, con l’obiettivo di interrompere la serie negativa e tornare a muovere la classifica.