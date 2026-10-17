Roma, Gasperini fa i conti con l’infermeria in vista del Genoa: non solo Dybala e Koné, ecco tutti gli assenti dall’elenco dei convocati

Roma, l’elenco dei convocati per il match contro il Genoa: a quali giocatori deve rinunciare Gian Piero Gasperini

Il pesante tributo fisico pagato nella notte europea contro il Real Madrid condiziona pesantemente i piani della Roma. In vista dell’anticipo serale allo Stadio Olimpico contro il Genoa, l’allenatore Gian Piero Gasperini è costretto a fronteggiare una vera e propria emergenza di formazione. Dal confronto continentale con i Blancos sono infatti usciti malconci due perni dell’undici titolare: Manu Koné e Paulo Dybala, entrambi esclusi dall’elenco dei disponibili per la sfida interna contro i rossoblù. Per il centrocampista francese si profila una lesione muscolare, mentre la situazione della Joya desta minore apprensione, inducendo comunque lo staff sanitario a imporre il riposo precauzionale per evitare guai peggiori.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Infermeria affollata: stop prolungato per Svilar e Cristante

Il doppio forfait allunga una lista degli indisponibili già densa a Trigoria. Resta ancora fermo ai box il portiere titolare Mile Svilar, costretto a prolungare la propria degenza fino a novembre a causa della frattura al dito rimediata nelle scorse settimane, lasciando a Pierluigi Gollini la difesa dei pali. Non sarà della partita nemmeno Bryan Cristante: la complessa gestione del problema al ginocchio si sta protraendo oltre i tempi inizialmente previsti, privando la cerniera mediana di un elemento di grande fisicità ed esperienza.

L’imbattibilità in campionato da difendere: spazio a Soulé e Castro

L’imperativo per la compagine capitolina resta quello di isolare il passo falso rimediato in Champions League e salvaguardare un cammino in Serie A fin qui impeccabile. La squadra di Gasperini è ancora imbattuta in campionato e cerca contro i liguri una prestazione autorevole per dare continuità a un rendimento domestico di primissimo livello. Senza il talento dell’argentino ex Juventus, le chiavi della manovra offensiva saranno affidate alla creatività di Matías Soulé e al dinamismo di Santiago Castro.

Di seguito l’elenco dei 23 convocati della Roma per la sfida contro il Genoa:

Portieri: De Marzi, Gollini, Vasquez;

De Marzi, Gollini, Vasquez; Difensori: Balerdi, Ghilardi, Hermoso, Koulierakis, Lulli, Mancini, Molina, Ndicka, Rensch, Wesley;

Balerdi, Ghilardi, Hermoso, Koulierakis, Lulli, Mancini, Molina, Ndicka, Rensch, Wesley; Centrocampisti: De Roon, Di Nunzio, Mora, Pellegrini, Pisilli;

De Roon, Di Nunzio, Mora, Pellegrini, Pisilli; Attaccanti: Arena, Camara, Castro, Paratici, Soulé.