Morata, crisi senza fine: ancora a secco di gol e ora arriva anche l’espulsione! E il Leganes esonera l’allenatore

Alvaro Morata continua a vivere un periodo complicato con il Leganés: nessun gol nelle prime sette presenze e un’espulsione che aggrava la situazione dell’ex attaccante di Juventus e Milan

Non sembra avere fine il momento negativo di Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo, classe 1992, sta attraversando una delle fasi più difficili della propria carriera e non riesce a ritrovare quella continuità realizzativa che lo aveva accompagnato nelle sue precedenti esperienze con alcuni dei principali club europei.

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Dopo aver indossato le maglie di Real Madrid, Juventus, Chelsea, Atletico Madrid, Milan, Galatasaray e Como, collezionando complessivamente 267 gol tra i professionisti, Morata sta faticando anche nella seconda divisione spagnola con il Leganés, dove è arrivato in prestito dal club lariano durante l’ultimo mercato estivo.

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Morata, il digiuno continua: l’ultimo gol risale a gennaio

L’ultima rete ufficiale dello spagnolo risale al 27 gennaio 2026, quando segnò il definitivo 3-1 del Como contro la Fiorentina in Coppa Italia.

Da allora, il centravanti non è più riuscito a trovare la via del gol. Con il Leganés ha raccolto finora 7 presenze per complessivi 434 minuti, senza riuscire a sbloccarsi.

Numeri che fotografano le difficoltà di un giocatore alla ricerca di un rilancio dopo una stagione particolarmente deludente.

Morata espulso contro il Córdoba: doppio giallo in pochi minuti

L’ultimo episodio negativo è arrivato nella sconfitta casalinga contro il Córdoba, terminata 0-1.

Entrato al 63′ al posto di Soko, Morata ha ricevuto una prima ammonizione al 70′ per un fallo di gioco. Dopo il vantaggio ospite firmato da Eder Garcia all’83’, l’attaccante è stato nuovamente ammonito per proteste al 91′, lasciando il Leganés in inferiorità numerica.

Leganés, panchina a rischio: Morata aspetta la svolta

La situazione è delicata anche per l’allenatore Rubén Alves, sempre più vicino all’esonero. Tra i candidati alla successione figura Rubi, individuato come possibile soluzione per rilanciare la squadra.

Il Leganés occupa il 17° posto con 11 punti dopo dieci giornate, con appena 6 gol segnati e 15 subiti.

Il prossimo appuntamento sarà la sfida casalinga contro il Mallorca, in programma sabato 24 ottobre. Un’altra occasione per provare a invertire la rotta, mentre Morata dovrà fare i conti anche con le conseguenze della recente espulsione.