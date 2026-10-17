Morata, crisi senza fine: ancora a secco di gol e ora arriva anche l’espulsione! E il Leganes esonera l’allenatore

Alvaro Morata continua a vivere un periodo complicato con il Leganés: nessun gol nelle prime sette presenze e un’espulsione che aggrava la situazione dell’ex attaccante di Juventus e Milan
Non sembra avere fine il momento negativo di Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo, classe 1992, sta attraversando una delle fasi più difficili della propria carriera e non riesce a ritrovare quella continuità realizzativa che lo aveva accompagnato nelle sue precedenti esperienze con alcuni dei principali club europei.
Dopo aver indossato le maglie di Real Madrid, Juventus, Chelsea, Atletico Madrid, Milan, Galatasaray e Como, collezionando complessivamente 267 gol tra i professionisti, Morata sta faticando anche nella seconda divisione spagnola con il Leganés, dove è arrivato in prestito dal club lariano durante l’ultimo mercato estivo.
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Morata, il digiuno continua: l’ultimo gol risale a gennaio
L’ultima rete ufficiale dello spagnolo risale al 27 gennaio 2026, quando segnò il definitivo 3-1 del Como contro la Fiorentina in Coppa Italia.
Da allora, il centravanti non è più riuscito a trovare la via del gol. Con il Leganés ha raccolto finora 7 presenze per complessivi 434 minuti, senza riuscire a sbloccarsi.
Numeri che fotografano le difficoltà di un giocatore alla ricerca di un rilancio dopo una stagione particolarmente deludente.
Morata espulso contro il Córdoba: doppio giallo in pochi minuti
L’ultimo episodio negativo è arrivato nella sconfitta casalinga contro il Córdoba, terminata 0-1.
Entrato al 63′ al posto di Soko, Morata ha ricevuto una prima ammonizione al 70′ per un fallo di gioco. Dopo il vantaggio ospite firmato da Eder Garcia all’83’, l’attaccante è stato nuovamente ammonito per proteste al 91′, lasciando il Leganés in inferiorità numerica.
Leganés, panchina a rischio: Morata aspetta la svolta
La situazione è delicata anche per l’allenatore Rubén Alves, sempre più vicino all’esonero. Tra i candidati alla successione figura Rubi, individuato come possibile soluzione per rilanciare la squadra.
Il Leganés occupa il 17° posto con 11 punti dopo dieci giornate, con appena 6 gol segnati e 15 subiti.
Il prossimo appuntamento sarà la sfida casalinga contro il Mallorca, in programma sabato 24 ottobre. Un’altra occasione per provare a invertire la rotta, mentre Morata dovrà fare i conti anche con le conseguenze della recente espulsione.