Moviola Bologna Inter: gli episodi dubbi del match diretto da Doveri. Cosa è successo al Dall’Ara!

Moviola Bologna Inter: gli episodi dubbi del match diretto da Doveri, valido per la 7ª giornata di Serie A 2026/27

Una direzione di gara autoritaria, caratterizzata da una soglia di tolleranza molto bassa verso i contatti duri e da una severità inflessibile nei confronti delle proteste. Al Dall’Ara, la sfida tra il Bologna di Raffaele Palladino e l’Inter di Cristian Chivu ha impegnato severamente l’arbitro Daniele Doveri, protagonista di un arbitraggio lucido e puntuale, supportato efficacemente dalla tecnologia nei concitati minuti finali.

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Primo tempo: gol limpidi e doppio giallo ravvicinato

La prima frazione scivola via senza episodi complessi all’interno delle due aree di rigore. Al 10′ è assolutamente regolare la marcatura che sblocca il match a favore del Bologna: Tommaso Pobega controlla e finalizza una percussione personale senza alcuna irregolarità ai danni dei difendenti nerazzurri.

Intorno alla mezz’ora sale il livello agonistico del match: al 34′ Doveri estrae ineccepibilmente il primo giallo ai danni di Arthur Theate, reo di un’entrata in netto ritardo e troppo decisa. Un solo minuto più tardi scatta la parità disciplinare con l’ammonizione di Francesco Pio Esposito per un fallo tattico. Regolare anche l’1-1 siglato al 44′ da Marcus Thuram: lo stacco aereo sul traversone di Nicolò Barella è pulito, privo di appoggi fallosi su difensori o portiere.

Ripresa: nervi tesi, l’overrule del VAR e il sigillo regolare di Bonny

Nel secondo tempo Doveri ricorre ai cartellini per disinnescare i focolai di tensione. Al 57′ viene giustamente sanzionato Pobega per una trattenuta vistosa, mentre al 61′ il direttore di gara punisce con il giallo le rimostranze plateali di Thuram, adottando lo stesso metro al 72′ con Federico Bernardeschi per proteste reiterate. Regolare al 69′ l’1-2 nerazzurro: sul tocco di Piotr Zielinski la posizione di Carlos Augusto è valida.

Il momento clou sul piano regolamentare si registra tra l’81’ e l’84’. All’81’ Ange-Yoan Bonny sigla l’apparente tris con una botta secca sul secondo palo, ma l’intervento del VAR porta Doveri ad annullare la rete per una posizione di fuorigioco ravvisata a inizio azione. Nessuna esitazione, invece, all’84’: sull’assist al bacio dello scatenato Carlos Augusto, il tap-in sottomisura a porta vuota di Bonny è viziato da tempi di inserimento perfetti. Convalida ineccepibile dell’1-3 che chiude definitivamente la contesa.