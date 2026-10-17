Pagelle Venezia Napoli: Stankovic è insuperabile, Lucca impalpabile! I VOTI

Pagelle Venezia Napoli: i nostri voti ai protagonisti in campo al Penzo nel match del 7° turno di Serie A terminato con la vittoria per i lagunari
Pagelle Venezia Napoli: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 7ª giornata di Serie A 2026/27
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Il Venezia festeggia la prima vittoria in campionato nel giorno dell’esordio di Davide Nicola in panchina. Al Penzo, i lagunari superano 1-0 il Napoli di Massimiliano Allegri, protagonista di una prestazione deludente e incapace di superare uno straordinario Filip Stankovic.
Venezia-Napoli, Adams punisce Rrahmani: Lucca delude ancora
Allegri sorprende inizialmente escludendo Hojlund e De Bruyne, affidandosi a Lucca in attacco e a Gilmour accanto a Lobotka.
Il primo tempo degli azzurri è privo di ritmo e occasioni, con Rrahmani fermato da Haps nell’unica vera opportunità.
Nella ripresa, proprio un errore del difensore kosovaro spalanca la strada ad Akor Adams, che firma il vantaggio veneziano.
Stankovic eroe del Venezia: rigore parato a De Bruyne
Allegri corre ai ripari inserendo Hojlund e De Bruyne. Il danese cambia immediatamente il volto dell’attacco e conquista un calcio di rigore, ma il belga si lascia ipnotizzare da Stankovic.
Il portiere serbo diventa protagonista assoluto con altri due interventi straordinari sulle conclusioni di Lobotka e Alisson Santos.
Napoli, Allegri sotto accusa: preoccupa Alisson Santos
Tra i migliori del Venezia anche Juan Jesus, decisivo con un salvataggio sulla linea proprio su Hojlund.
Per il Napoli, invece, nuova occasione sprecata da Lucca, mentre McTominay continua a faticare. Segnali incoraggianti arrivano da Giovane e Alisson Santos, costretto però a fermarsi nuovamente per infortunio.
Un pomeriggio da dimenticare per Allegri, mentre Nicola inaugura la propria avventura veneziana con tre punti preziosissimi.
VENEZIA: Stankovic 8; Halhal 6,5, Juan Jesus 7, Moreno 5 (71′ Schingstienne 6); Hainaut 6, Kike Perez 6,5, Basic 6 (71′ Helgason 6), Sohm 6 (82′ Fanne sv), Haps 6,5 (71′ Mazzocchi 6); Adams 7, Yeboah 6 (63′ Rrahmani 6).
NAPOLI: Meret 6; Beukema 6 (63′ Politano 6), Rrahmani 5, Badiashile 6; Di Lorenzo 6, Gilmour 5,5 (54′ De Bruyne 5), Lobotka 6, Spinazzola 5,5 (82′ Olivera sv); Giovane 6,5 (54′ Alisson 6,5), McTominay 5,5; Lucca 5 (54′ Hojlund 6,5).