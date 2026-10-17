Chelsea, paura per Dibu Martinez contro l’Everton: scontro violentissimo e uscita in barella! Neto regala la vittoria ai Blues

Momenti di grande apprensione durante Everton-Chelsea: Emiliano Martinez costretto a lasciare il campo dopo un duro scontro con Branthwaite

Grande spavento in Premier League durante la sfida tra Everton e Chelsea, valida per la settima giornata di campionato. A catalizzare l’attenzione non è stato soltanto il risultato, favorevole ai londinesi, ma soprattutto il terribile scontro di gioco che ha coinvolto Emiliano Dibu Martinez e Jarrad Branthwaite.

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Il portiere argentino dei Blues è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco in barella, dopo essere rimasto a terra per diversi minuti. Fortunatamente, le prime informazioni emerse dopo l’incidente hanno contribuito a rassicurare sulle sue condizioni.

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Chelsea, scontro testa contro testa tra Martinez e Branthwaite: cosa è successo

L’episodio si è verificato intorno al 65° minuto, sugli sviluppi di un calcio di punizione assegnato all’Everton.

Sul traversone mancino indirizzato verso l’area di rigore, Branthwaite ha cercato di anticipare l’uscita di Martinez, determinato a intervenire sul pallone.

I due calciatori si sono però scontrati violentemente: la fronte del difensore inglese ha colpito la mandibola del portiere argentino, provocando l’immediata interruzione del gioco.

Entrambi sono finiti a terra, rendendo necessario l’intervento degli staff sanitari.

Martinez lascia il campo in barella: Xabi Alonso manda in campo Penders

Mentre Branthwaite è stato rapidamente rassicurato dopo i primi controlli, maggiore preoccupazione hanno suscitato le condizioni di Dibu Martinez.

L’estremo difensore è rimasto sul terreno di gioco per circa dieci minuti, assistito dal personale medico, prima di essere accompagnato fuori in barella per ulteriori accertamenti.

Una situazione particolarmente delicata che ha inevitabilmente richiamato l’attenzione di compagni e avversari.

L’allenatore del Chelsea, Xabi Alonso, ha quindi deciso di affidare la porta al giovane belga Mike Penders, subentrato al posto dell’argentino.

Everton-Chelsea 0-2, Neto protagonista assoluto con una doppietta

Nonostante lo spavento, il Chelsea è riuscito a portare a casa tre punti importanti, imponendosi in trasferta con il risultato di 2-0.

A decidere l’incontro è stato Pedro Neto, autore di una doppietta che ha permesso ai Blues di conquistare il successo.

La vittoria rappresenta un risultato positivo per la formazione di Xabi Alonso, anche se l’attenzione resta inevitabilmente concentrata sulle condizioni di Martinez.

Il portiere argentino sarà sottoposto alle valutazioni necessarie per chiarire le conseguenze dell’impatto e stabilire gli eventuali tempi di recupero.