Venezia-Napoli, Nicola si gode l’impresa e manda un messaggio: «Sono stanco della narrativa che si fa». Poi esalta Adams

Il tecnico del Venezia Davide Nicola commenta la vittoria per 1-0 contro il Napoli di Allegri: l’importanza dell’equilibrio tattico, il lavoro della squadra e gli elogi ad Akor Adams

Esordio da sogno per Davide Nicola sulla panchina del Venezia. Il nuovo allenatore arancioneroverde ha inaugurato la propria avventura con una prestigiosa vittoria per 1-0 contro il Napoli di Massimiliano Allegri, conquistando i primi tre punti stagionali della formazione lagunare.

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A decidere la sfida del Penzo è stata la rete di Akor Adams, mentre uno straordinario Filip Stankovic ha difeso il vantaggio con diversi interventi decisivi, compreso il calcio di rigore parato a Kevin De Bruyne.

Intervenuto ai microfoni di DAZN nel post-partita, Nicola ha analizzato il successo, sottolineando soprattutto la disponibilità dei giocatori e i progressi compiuti sotto l’aspetto dell’organizzazione tattica.

Venezia, Nicola respinge l’etichetta di mago delle salvezze e spiega la vittoria contro il Napoli

Il tecnico ha voluto condividere i meriti del risultato con tutto il gruppo, evidenziando il lavoro svolto nei pochi giorni trascorsi dal suo arrivo.

IL MAGO DELLE SALVEZZE E L’ANALISI DELLA PARTITA – «Io mago delle salvezze? Sono stanco della narrativa che si fa, secondo me i ragazzi mi hanno dato una grandissima mano. Non era facile perché abbiamo avuto due giorni, ma mi hanno dato disponibilità nel fare più di due allenamenti. Abbiamo trovato l’equilibrio che ci permettesse di essere competitivi. Il Napoli ci ha agevolato, perché avendo qualità, potevamo applicarci e avere distanza giusta tra i reparti. Abbiamo difeso anche bene sui calci piazzati, non era facile passare da uomo a zona. Sono partite in cui bisogna essere realisti, potevamo anche non vincerla per ciò che ha fatto il Napoli. Però avevamo bisogno di ordine tecnico tattico che ci permettesse di essere più competitivi. Poi quando ti concentri più su un aspetto rischi di perderne un altro. Adesso dovremo rimanere all’interno del processo di lavoro. Oggi potevamo forse sfruttare meglio delle situazioni e magari arriveremo a farlo.»

Venezia, Nicola elogia Adams: le parole sull’attaccante decisivo contro il Napoli

Tra i protagonisti della vittoria spicca Akor Adams, autore del gol che ha permesso al Venezia di conquistare un successo fondamentale. Nicola ha però preferito sottolineare il contributo collettivo, senza rinunciare a riconoscere le qualità del proprio attaccante.

LA PRESTAZIONE DI ADAMS – «Adams? Non mi piace parlare del singolo all’interno di un gruppo. Ognuno ha delle qualità, la nostra gente ci ha aiutato per tutta la partita, lui ha fatto degli errorini ma ci mette l’anima e ha delle qualità importantissime. Aiuta la squadra. Ha dei margini di miglioramento pazzeschi».

Venezia, Nicola guarda avanti dopo il successo contro il Napoli

La vittoria rappresenta una prima risposta importante per il Venezia, ma l’allenatore invita a mantenere i piedi per terra.

Il successo contro una formazione di qualità come il Napoli dimostra che i lagunari possono essere competitivi, a condizione di conservare compattezza, equilibrio e organizzazione.

Per Nicola, il risultato costituisce soltanto il punto di partenza di un percorso che dovrà portare il Venezia a trovare continuità e a rilanciarsi nella corsa alla salvezza in Serie A.