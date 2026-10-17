Pagelle Bologna Inter: illusione Pobega, Thuram leader! Carlos Augusto e Bonny spaccano il match VOTI

Pagelle Bologna Inter: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 7ª giornata di Serie A 2026/27
Pagelle Bologna Inter: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 7ª giornata di Serie A 2026/27
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
Bologna: Skorupski 6,5; Darmian 6, Casale 6, Theate 6 (63′ Helland 5,5); Zortea 5,5, Ferguson 6,5, Pobega 7 (76′ Moro 6), Miranda 6,5; Bernardeschi 6,5, Cambiaghi 6,5 (76′ Dovbyk 6); Piccoli 6 (30′ Enem 6). All. Palladino 6.
Inter: Martinez 6,5; Bisseck 6, Akanji 6, Bastoni 6; Luis Henrique 5 (69′ Diouf 6), Barella 6, Zielinski 6 (79′ Calhanoglu 6), Sucic 5.5, Dimarco 5,5 (69′ Carlos Augusto 7,5); Esposito 5,5 (58′ Bonny 7), Thuram 7 (79′ Mkhitaryan 6,5). All. Chivu 7.