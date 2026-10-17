Il Bayern Monaco torna Bayern Monaco! Travolgente 6-1 al Lipsia con un super Luis Diaz. Record storico per Kane e show di Olise

Il Bayern Monaco torna a vincere e lo fa con una prestazione d’autore contro il Lipsia. Numeri mostruosi per Kane e Olise

Una prova di forza impressionante che spazza via ogni resistenza e lancia un segnale perentorio a tutte le rivali. All’Allianz Arena, il Bayern Monaco si impone sull’RB Lipsia con un sonoro 6-1, dominando il big match dall’inizio alla fine e confermando un potenziale realizzativo devastante. Il successo permette ai bavaresi di salire a quota 14 punti in classifica, agganciando il Borussia Dortmund in vetta alla Bundesliga. A griffare la goleada dei padroni di casa è stata una prestazione corale d’altissimo livello, trascinata dalla straordinaria tripletta di Luis Diaz e dalle marcature di Harry Kane, Michael Olise e Aleksandar Pavlovic.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Harry Kane riscrive la storia: 102 gol in 100 partite e quota 22 G/A

La serata bavarese entra ufficialmente negli annali grazie ai numeri fantascientifici di Harry Kane. Con la firma personale apposta contro la formazione della Red Bull, il fuoriclasse inglese ha celebrato la propria presenza numero 100 in Bundesliga raggiungendo la sbalorditiva quota di 102 gol realizzati: una media superiore alla rete a partita che non ha precedenti nel calcio tedesco moderno.

Oltre a bucare la rete avversaria, Kane si è confermato regista totale della manovra offensiva mettendo a referto ben due assist vincenti per i compagni. Una prestazione da leader puro che consente all’attaccante di toccare l’incredibile bottino di 22 partecipazioni al gol (G/A) in questa prima parte di stagione tra club e nazionale, certificando una condizione fisica e mentale straripante.

Uragano Luis Diaz e la certezza Olise: cifre da urlo per l’attacco bavarese

A dividere la scena con il centravanti britannico è stato uno scatenato Luis Diaz, autentico mattatore dell’incontro grazie a una splendida tripletta. L’esterno offensivo ha fatto ammattire la retroguardia ospite con continui cambi di passo, tagli letali e una freddezza chirurgica all’interno dell’area di rigore. A completare il festival del gol è arrivato anche il timbro di Pavlovic, a coronamento di una prestazione di grande sostanza in mezzo al campo.

Sotto i riflettori ha brillato nuovamente anche la classe di Michael Olise. Il talento transalpino ha griffato la sfida con un gol e un assist, raggiungendo il traguardo d’élite di 20 G/A stagionali. La straordinaria varietà di soluzioni e la facilità di concretizzazione mostrata dall’organico bavarese confermano il Bayern Monaco nel ruolo di corazzata designata, pronta a contendere la vetta fino all’ultimo respiro in un duello d’alta quota contro i rivali di Dortmund.