Palladino mastica amaro dopo la sconfitta di Bologna Inter: «Soddisfatto del primo tempo, nella ripresa siamo calati tutti. Ecco come verranno gestiti i due portieri»

Raffaele Palladino, allenatore del Bologna, ha commentato così la sconfitta contro l’Inter

Una prova di generosità e intensità durata quarantacinque minuti non basta al Bologna per arginare la qualità e la profondità dell’Inter guidata da Cristian Chivu. Al Dall’Ara, la sfida valida per la Serie A si chiude con un pesante 1-3 che inchioda la formazione rossoblù a quota 5 punti in classifica, facendola scivolare in una delicata quattordicesima posizione. Il vantaggio iniziale realizzato da Tommaso Pobega aveva illuso il pubblico di casa, prima della rimonta nerazzurra firmata da Marcus Thuram, Carlos Augusto e dal sigillo conclusivo di Ange-Yoan Bonny. Nel post-partita, l’allenatore Raffaele Palladino è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare il momento e commentare la prestazione dei suoi.

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L’analisi del match: il crollo nella ripresa e lo stop di Piccoli

Il tecnico campano ha voluto sottolineare l’ottimo approccio mostrato dalla squadra nella prima frazione, ammettendo tuttavia la flessione accusata con l’ingresso delle seconde linee interiste:

“L’Inter ha fatto una grande prestazione però nonostante la sconfitta sono molto soddisfatto del primo tempo dei miei ragazzi. Siamo partiti bene e dispiace non aver trovato il secondo gol. Nel secondo tempo siamo calati fisicamente e i loro cambi hanno inciso. Dobbiamo sicuramente lavorare di più e migliorare.”

A complicare i piani dei padroni di casa sono stati il gol subito allo scadere del primo tempo e l’infortunio muscolare di Roberto Piccoli, sostituito anzitempo da Jay Enem:

“Abbiamo fatto un primo tempo di grande intensità e qualità tecnica, poi il gol allo scadere del primo tempo ci ha destabilizzati un po perchè speravamo di andare all’intervallo in vantaggio. Piccoli ha delle caratteristiche che potevano mettere in difficoltà la difesa dell’Inter, Enem ha caratteristiche diverse ma nel secondo tempo siamo calati un po’ tutti.”

La gestione dei portieri e la fiducia per il futuro

Interpellato infine sulla gestione delle gerarchie tra i pali e sulle scelte di formazione in una fase delicata del torneo, Palladino ha difeso la serenità del gruppo:

“Io ho due portieri bravi e forti, uno esperto che ha fatto tanti anni qui a Bologna, l’altro è giovane ed è il futuro. Partita dopo partita deciderò con la massima serenità, devono sentirsi tutti quanti importanti perché hanno la mia fiducia come gliel’ho dimostrato finora.”

Per il Bologna e per leader come Federico Bernardeschi, il compito immediato sarà archiviare in fretta la battuta d’arresto interna per concentrarsi sul lavoro settimanale, con l’obiettivo di ritrovare punti preziosi e allontanarsi dalle zone calde della graduatoria.