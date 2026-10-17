Maresca nella storia della Premier League con il suo Manchester City: nessuno ci era mai riuscito prima d’ora

Maresca è entrato nella storia della Premier League alla guida del Manchester City: ecco quale record ha raggiunto il tecnico italiano

Un impatto devastante che riscrive gli annali del calcio d’oltremanica. Enzo Maresca entra ufficialmente nella storia della Premier League, diventando il primo allenatore di sempre a vincere tutte le prime sette partite disputate alla guida della propria squadra nel massimo campionato inglese. Al timone del Manchester City, il tecnico italiano ha impresso una marcia travolgente, collezionando 21 punti su 21 disponibili e imponendo una superiorità tecnica e tattica che lo consacra come protagonista assoluto dell’avvio di stagione europeo.

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Un cammino senza errori: dai derby alle sfide d’alta quota

A certificare la straordinarietà del primato stabilito dal manager dei Citizens è soprattutto il coefficiente di difficoltà affrontato lungo il tragitto. Il calendario non ha riservato sconti, alternando insidiose trappole a confronti diretti ad altissima tensione. La serie trionfale ha preso il via con le autoritarie affermazioni contro Bournemouth e Crystal Palace, confermandosi poi nella gara contro il Coventry.

La vera prova di forza della formazione di Manchester si è però manifestata negli appuntamenti più sentiti: la vittoria prestigiosa nel derby cittadino contro il Manchester United e il trionfo contro il Liverpool, rivale storica per il vertice della classifica. Due snodi cruciali gestiti con autorevolezza, completati dai successi altrettanto netti maturati contro il Sunderland e l’Ipswich. Un filotto impeccabile che cancella ogni dubbio sulla rapidità di inserimento del tecnico nei meccanismi della squadra.

L’eredità tattica e il primato tra i giganti della panchina

Nessun predecessore nella storia del campionato — da mostri sacri come Sir Alex Ferguson e Arsène Wenger fino ai tecnici dell’era contemporanea — era mai riuscito a firmare un en plein così duraturo nelle prime sette uscite alla guida di un nuovo club. L’impronta di Maresca sul Manchester City è evidente: una manovra fluida, un controllo maniacale del ritmo di gioco e un’eccellente efficienza realizzativa, capace di esaltare la profondità della rosa e mantenere altissima la concentrazione contro qualsiasi avversario.

Questo avvio leggendario proietta i campioni in carica saldamente in vetta alla graduatoria, lanciando un segnale inequivocabile alle rivali nella corsa al titolo. Per Enzo Maresca la sfida adesso sarà dare continuità a questo momento magico, trasformando una partenza da record nel tassello fondante per la conquista della Premier League.