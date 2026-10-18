Chelsea, paura passata per il Dibu Martinez. Operato alla mascella dopo il match con l’Everton: «Torno tra qualche settimana»

Chelsea, sospiro di sollievo per le condizioni del Dibu Martinez dopo lo scontro nel match contro l’Everton. Tutti gli aggiornamenti

Momenti di grande apprensione trasformati fortunatamente in un sospiro di sollievo per il Chelsea e per l’intero ambiente dei Blues. Il portiere argentino Emiliano Martinez è stato sottoposto con successo a un intervento chirurgico a seguito del grave infortunio rimediato nella trasferta di Premier League vinta per 2-0 contro l’Everton. L’estremo difensore della nazionale albiceleste, colonna dei londinesi e campione del mondo nel 2022, tornerà a disposizione nel giro di qualche settimana dopo aver superato senza complicazioni l’operazione resasi necessaria nelle ore successive alla gara.

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Lo scontro con Branthwaite e il protocollo commozione cerebrale

Il drammatico episodio si è verificato nel corso della seconda frazione di gioco sul manto erboso dell’Hill Dickinson Stadium. Durante una concitata azione offensiva dei padroni di casa, il trentaquattrenne portiere si è scontrato in maniera del tutto fortuita con il centrale difensivo dei Toffees, Jarrad Branthwaite. L’impatto al volto è stato durissimo: il gioco è rimasto fermo per ben otto minuti per consentire al personale medico di prestare le prime cure a Martinez direttamente sul terreno di gioco, prima dell’uscita in barella tra gli applausi del pubblico.

Trasferito d’urgenza in ospedale, i primi controlli hanno riscontrato la frattura della mascella e una commozione cerebrale, confermata nel post-partita anche dal manager del Chelsea Xabi Alonso. La diagnosi ha imposto il ricorso immediato alla sala operatoria per ridurre la lesione ossea.

Il post dall’ospedale: parole da leader e i tempi per il rientro

A rassicurare tifosi e compagni è stato lo stesso numero uno argentino attraverso i propri canali social. Dal letto d’ospedale, Martinez ha postato un’immagine accompagnata da parole dense di carica e professionalità:

“Grazie a tutti per i messaggi. L’operazione è andata bene. La cosa più importante è che abbiamo vinto e mantenuto la porta inviolata. Tra qualche settimana sarò di nuovo in campo”.

Una dichiarazione da autentico leader che mette in evidenza la dedizione per la squadra, capace di strappare un successo fondamentale e un prezioso clean sheet prima del brutto incidente. In attesa del decorso post-operatorio e della necessaria riabilitazione, lo staff tecnico di Xabi Alonso dovrà ora gestire le rotazioni tra i pali in vista dei prossimi fitti impegni stagionali, con la certezza di poter riabbracciare il proprio baluardo difensivo nel minor tempo possibile.