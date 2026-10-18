Messi show con l’Inter Miami (ancora una volta): doppietta in 4 minuti all’Atlanta United e quota 936 gol. Kily Gonzalez: «Arriverà a 1.000»

Lionel Messi è stato protagonista ancora una volta con il suo Inter Miami in MLS. Numeri mostruosi per la Pulce

La magia infinita di Lionel Messi continua a incantare gli Stati Uniti e a riscrivere i confini della storia del calcio mondiale. Nella notte di Major League Soccer, il fuoriclasse argentino è stato l’autentico protagonista del successo dell’Inter Miami, impostasi con un perentorio 3-1 ai danni dell’Atlanta United. Una sfida decisa nella seconda frazione di gioco dall’ennesima esibizione di pura classe della Pulce, autore di una spettacolare doppietta fulminea in appena quattro minuti che ha mandato in visibilio il pubblico di casa, ribaltando l’inerzia del confronto e blindando i tre punti.

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Numeri da leggenda: 936 reti in carriera e l’impatto devastante con Miami

Nonostante le 39 primavere all’anagrafe, il dieci di Rosario non mostra alcun segno di cedimento fisico o motivazionale. I due centri messi a referto contro la franchigia della Georgia consentono a Messi di toccare la vertiginosa quota di 936 gol ufficiali realizzati in carriera tra club e nazionale argentina.

Un traguardo titanico che si inserisce in un momento di forma strabiliante: nelle ultime 14 partite disputate con l’Inter Miami, il fenomeno sudamericano ha collezionato ben 23 partecipazioni al gol (G/A). Una leadership tecnica totale che certifica come l’ex stella di Barcellona e PSG sia ancora in grado di decidere le partite con giocate fulminee, letture geniali e una mira infallibile negli ultimi metri.

La profezia di Kily Gonzalez: la caccia al muro dei 1.000 gol

L’incessante regolarità realizzativa dell’argentino alimenta inevitabilmente il sogno di raggiungere la storica soglia dei 1.000 gol in carriera, un traguardo considerato quasi irrealizzabile nell’era contemporanea. A non nutrire il minimo dubbio in merito è l’allenatore dell’Inter Miami, Kily Gonzalez, che nel post-partita ha espresso assoluta certezza sull’ennesima impresa del suo capitano:

“Sì, credo che raggiungerà i 1.000 gol. Ho fede in questo. So che lo farà, perché ama le sfide, si pone gli obiettivi e, dato che ha già conquistato tutto il resto, questa non farà eccezione”.

Con l’Inter Miami proiettata verso la fase calda della stagione e una fame agonistica rimasta immutata, la corsa di Lionel Messi prosegue senza soste. Ogni weekend sul prato verde si trasforma nell’ennesima pagina di leggenda, avvicinando un primato che consacrerebbe una volta di più una traiettoria calcistica senza eguali.