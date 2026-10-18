Gasperini entra nel club dei 300: ecco la TOP 5 delle sue vittorie più belle e spettacolari in Serie A

Gian Piero Gasperini ha raggiunto le 300 vittorie in Serie A. La classifica delle sue 5 partite più belle e spettacolari
Con il traguardo delle 300 vittorie in Serie A, Gian Piero Gasperini entra ufficialmente nell’Olimpo degli allenatori più vincenti della storia del calcio italiano, affiancando leggende del calibro di Giovanni Trapattoni (352), Massimiliano Allegri (325), Luciano Spalletti (306) e Nereo Rocco (302). Un percorso straordinario costruito attraverso un’identità tattica rivoluzionaria, fatta di pressione asfissiante, marcature a uomo a tutto campo e coraggio offensivo. Dalle notti magiche alla guida del Genoa fino alla consacrazione totale a Bergamo, ecco le cinque vittorie più belle, iconiche ed emblematiche della sua epopea nella massima serie.
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Dal Genoa dei miracoli all’Atalanta d’Europa: la top 5 delle imprese
- Atalanta-Milan 5-0 (22 dicembre 2019): Il manifesto del Gasp-ball Rappresenta probabilmente la prestazione corale più devastante dell’intera gestione orobica. Al Gewiss Stadium, la Dea travolge i rossoneri con una superiorità imbarazzante, firmando un trionfo storico grazie alle reti di Alejandro Gomez, Mario Pasalic, una splendida doppietta di Josip Ilicic e il sigillo di Luis Muriel. Una lezione di calcio totale che consacrò la squadra nerazzurra a livello internazionale.
- Torino-Atalanta 0-7 (25 gennaio 2020): La goleada perfetta Una sinfonia eseguita a memoria sul prato dell’Olimpico Grande Torino. La vittoria esterna più ampia mai centrata dal tecnico piemontese è rimasta impressa negli annali per la tripletta di uno scatenato Ilicic, autore persino di una rete direttamente da centrocampo. Una dimostrazione di forza balistica e ritmo insostenibile per chiunque.
- Genoa-Sampdoria 3-1 (3 maggio 2009): Il trionfo nel derby della Lanterna Prima delle meraviglie bergamasche, Gasperini ha plasmato a Marassi uno dei collettivi più divertenti del decennio. La stracittadina ligure del maggio 2009 è un capolavoro tattico ed emotivo, sublimato dalla leggendaria tripletta di Diego Milito che regalò il successo ai rossoblù, lanciando quel gruppo verso la qualificazione europea.
- Atalanta-Inter 4-1 (11 novembre 2018): La prova di forza contro le big Una prova magistrale contro una corazzata del campionato. Sotto una pioggia battente, la formazione bergamasca annichilisce l’Inter di Luciano Spalletti con un pressing continuo e le marcature di Hateboer, Mancini, Djimsiti e Gomez. La gara che certificò l’abbandono definitivo dello status di provinciale.
- Napoli-Atalanta 0-3 (30 marzo 2024): Dominio tattico al Maradona Una vittoria da grande squadra per maturità, cinismo e gestione dei momenti. Al cospetto dei campioni d’Italia, l’Atalanta firma una prestazione autorevole con i gol di Miranchuk, Gianluca Scamacca e Teun Koopmeiners, espugnando Napoli con la consueta impronta offensiva che ha reso Gasperini eterno protagonista del campionato italiano.