Pagelle Roma Genoa: ma che gol ha fatto Castro!? Brilla la stellina di Lulli, El Shaarawy sfortunato VOTI

Pagelle Roma Genoa: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 7ª giornata di Serie A 2026/27
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ROMA: Gollini 6; Balerdi 6.5, Ndicka 6.5, Koulierakis 6 (63′ Hermoso 6); Lulli 7 (78′ Wesley SV), De Roon 6.5, Pisilli 6 (88′ Di Nunzio SV), Rensch 6 (88′ Ghilardi SV); Soulé 7, Mora 6.5 (63′ Pellegrini 6); Castro 7.5. All. Gasperini 7
GENOA: Bijlow 6; Marcandalli 6, Ostigard 6, Vasquez 6; Ellertsson 5.5, Wiafe 5.5, Frendrup 5.5, Puczka 5.5 (83′ Amorim SV); Messias 6 (83′ Robinho JR SV), El Shaarawy 6.5 (65′ Vitinha 5.5); Osmajic 5.5. All. De Rossi 6