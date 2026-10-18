Moviola Juventus Lazio, Massa finisce sotto la lente d’ingrandimento: gol annullato a Kolo Muani e proteste per un fallo su Nico Gonzalez

Moviola Juventus Lazio, diversi episodi arbitrali nella sfida dell’Allianz Stadium: il VAR conferma il fuorigioco di Kolo Muani, mentre fa discutere il mancato fallo di Taylor

La sfida tra Juventus e Lazio, valida per la settima giornata di Serie A 2026/27, ha regalato diversi episodi da moviola. All’Allianz Stadium di Torino, i biancocelesti di Gennaro Gattuso si sono imposti con un netto 3-0, grazie alle reti di Provstgaard, Isaksen e Dele-Bashiru.

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A dirigere l’incontro è stato Davide Massa, arbitro della sezione di Imperia, chiamato a gestire alcune situazioni controverse durante il primo tempo. Tra queste, il gol annullato a Kolo Muani, le proteste di Nico Gonzalez per un intervento di Kenneth Taylor e l’ammonizione dello stesso centrocampista laziale.

Moviola Juventus Lazio, gol annullato a Kolo Muani al 23′: decisione corretta

Il primo episodio significativo arriva al 23° minuto, quando la Juventus trova apparentemente il vantaggio con Randal Kolo Muani.

Dopo una serie di rimpalli nell’area biancoceleste e una conclusione di Nico Gonzalez, il pallone arriva sui piedi dell’attaccante francese, che batte Mandas da distanza ravvicinata.

L’assistente segnala immediatamente il fuorigioco e il successivo controllo della sala VAR conferma la posizione irregolare. Corretta, dunque, la decisione di annullare la rete bianconera.

Moviola Juventus Lazio, Nico Gonzalez protesta al 34′: manca una punizione per la Juventus

L’episodio più discusso arriva al 34′, quando Nico Gonzalez finisce a terra dopo un contatto con Taylor nei pressi del limite dell’area di rigore.

Il centrocampista laziale incrocia le gambe dell’argentino, provocando un contatto che avrebbe giustificato l’assegnazione di un calcio di punizione alla Juventus.

Massa lascia invece proseguire, scatenando le proteste dei bianconeri. Nell’occasione ci sarebbero stati anche gli estremi per un’ammonizione a Taylor.

Moviola Juventus Lazio, Taylor ammonito al 41′: il motivo del cartellino giallo

Al 41° minuto, Taylor finisce comunque sul taccuino dell’arbitro.

Il centrocampista della Lazio viene ammonito per perdita di tempo, dopo aver ritardato la restituzione del pallone agli avversari.

Una decisione corretta, arrivata pochi minuti dopo il precedente episodio con Nico Gonzalez.

Nel complesso, la direzione di Massa presenta una valutazione positiva sul fuorigioco di Kolo Muani, mentre resta discutibile la mancata punizione concessa alla Juventus per il contatto tra Taylor e Nico Gonzalez.

Una serata amara per i bianconeri, sconfitti 3-0 dalla Lazio, che conferma il proprio straordinario avvio di campionato.