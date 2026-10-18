Milan, svolta Krösche: addio ufficiale all’Eintracht Francoforte! Contatti in corso con i rossoneri, accordo sempre più vicino

Milan, Markus Krösche lascia l’Eintracht Francoforte con effetto immediato: la società rossonera accelera per affidargli il ruolo di Head of Football

Novità importanti sul fronte dirigenziale del Milan. Markus Krösche ha ufficialmente lasciato il ruolo di direttore sportivo dell’Eintracht Francoforte, aprendo nuovi scenari per il proprio futuro professionale. Una notizia che interessa direttamente il club rossonero, da tempo sulle tracce del dirigente tedesco.

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La separazione è arrivata con effetto immediato, dopo che la società di Francoforte ha accolto la richiesta presentata dallo stesso Krösche. Intanto, il Milan continua a lavorare per portarlo all’interno della propria struttura dirigenziale.

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Milan, Krösche lascia l’Eintracht Francoforte: il comunicato ufficiale

L’Eintracht Francoforte ha annunciato attraverso una nota ufficiale la conclusione dell’incarico del dirigente, il cui contratto aveva scadenza fissata al 30 giugno 2028.

IL COMUNICATO UFFICIALE – «Il Consiglio di Sorveglianza della Eintracht Frankfurt Fußball AG ha accolto la richiesta del direttore sportivo Markus Krösche di essere sollevato dall’incarico con effetto immediato. Il contratto, in scadenza il 30 giugno 2028, proseguirà in forma adeguata. Ringraziamo Markus Krösche per il lavoro svolto con successo negli ultimi anni e gli auguriamo il meglio per il suo futuro».

Calciomercato Milan, Krösche torna in pole: trattativa riaperta

Il nome di Krösche era già stato accostato con insistenza al Milan durante la scorsa estate, quando figurava tra i principali candidati per un incarico di responsabilità nell’area sportiva.

I rossoneri non hanno mai abbandonato definitivamente questa possibilità e, negli ultimi giorni, i contatti tra le parti sono ripresi con l’obiettivo di raggiungere un’intesa completa.

L’uscita dall’Eintracht rappresenta dunque un passaggio significativo, anche se resta da definire l’eventuale nuovo incarico.

Milan, accordo economico con Krösche: cosa manca per chiudere

Secondo le informazioni emerse, Milan e Krösche avrebbero già raggiunto da diversi mesi una base d’intesa economica.

Le principali questioni ancora da definire riguardano l’organizzazione del lavoro e la distribuzione delle responsabilità all’interno della struttura rossonera. Su questo fronte, tuttavia, le distanze si sarebbero sensibilmente ridotte.

L’obiettivo di Gerry Cardinale potrebbe essere quello di affidare al dirigente tedesco il ruolo di Head of Football, garantendogli una posizione centrale nella gestione sportiva del club.

La trattativa non è ancora conclusa, ma l’addio ufficiale all’Eintracht potrebbe favorire un’accelerazione decisiva. Per il Milan, la pista Markus Krösche torna quindi più concreta che mai.