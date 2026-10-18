Chi è Obric, il giovane talento lanciato da Sarri contro il Milan: esordio da incubo e Atalanta in piena emergenza difensiva

L’Atalanta continua a perdere pezzi nel reparto difensivo: contro il Milan debutta il giovane Relja Obric, protagonista di un episodio decisivo

Non sembra avere fine l’emergenza difensiva dell’Atalanta. La squadra allenata da Maurizio Sarri sta attraversando un periodo particolarmente complicato a causa dei numerosi infortuni che hanno colpito il reparto arretrato. Una situazione che ha costretto il tecnico a ricorrere anche ai giovani dell’Under 23.

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Durante la sconfitta per 3-2 contro il Milan, valida per la settima giornata di Serie A, è arrivato l’esordio in prima squadra di Relja Obric, difensore sloveno classe 2006 chiamato a sostituire l’infortunato Sead Kolasinac.

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Atalanta, chi è Relja Obric: dall’Under 23 all’esordio contro il Milan

Entrato al 20° minuto, Obric ha vissuto un debutto particolarmente complicato. Dopo pochi istanti dal suo ingresso, il giovane difensore ha commesso un fallo di mano in area, provocando il calcio di rigore trasformato da Gonçalo Ramos per il vantaggio rossonero.

Nel finale è arrivata anche un’ammonizione, a completare una serata difficile sul piano personale.

Atalanta, Obric è un talento cresciuto nel settore giovanile

Nato nel 2006, Obric è un difensore centrale mancino, capace di adattarsi anche al ruolo di terzino sinistro.

Arrivato all’Atalanta nel gennaio 2023 dalle giovanili del Partizan Belgrado, ha completato il proprio percorso di crescita nel vivaio bergamasco, diventando successivamente un punto fermo dell’Under 23.

Il suo contratto scade nel giugno 2028 e il giovane sloveno ha già collezionato sei presenze con la Nazionale Under 21.

Atalanta, Sarri perde anche Kolasinac: difesa in piena emergenza

L’infortunio di Kolasinac complica ulteriormente i piani di Sarri, già costretto a rinunciare a Giorgio Scalvini, Isak Hien e Odilon Kossounou.

Le condizioni del bosniaco saranno valutate nelle prossime ore, con il sospetto di un problema muscolare.

L’Atalanta tornerà in campo giovedì 22 ottobre, in trasferta contro l’Ajax nella seconda giornata di Conference League.

Scalvini, Hien e Kossounou non saranno disponibili, mentre resta da chiarire l’entità dell’infortunio di Kolasinac. Per Sarri, dunque, potrebbero rendersi necessarie nuove soluzioni d’emergenza, con Obric candidato a trovare ulteriore spazio nonostante il debutto complicato di San Siro.