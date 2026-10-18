Moviola Milan Atalanta, Chiffi protagonista a San Siro: gol annullato a Pulisic e due rigori per i rossoneri! Tutti gli episodi

Moviola Milan Atalanta, tante decisioni arbitrali nella sfida della settima giornata di Serie A: il VAR interviene tre volte, decisivi i falli di mano di Obric e Kristensen
Non sono mancati gli episodi da moviola durante Milan-Atalanta, incontro valido per la settima giornata di Serie A 2026/27. Allo stadio Giuseppe Meazza, l’arbitro Daniele Chiffi, della sezione di Padova, è stato chiamato a gestire diverse situazioni delicate, con il VAR protagonista di alcune decisioni importanti.
Dal gol annullato a Christian Pulisic ai due calci di rigore concessi al Milan, passando per l’ammonizione di Adrien Rabiot, ecco l’analisi degli episodi arbitrali più significativi.
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Moviola Milan Atalanta, gol annullato a Pulisic al 13′: fuorigioco millimetrico
Il primo episodio controverso arriva al 13° minuto, quando il Milan trova apparentemente il vantaggio con Pulisic.
L’azione nasce da un traversone rasoterra di Samuel Chukwueze, leggermente deviato da Gonçalo Ramos. Il pallone raggiunge lo statunitense, che da distanza ravvicinata conclude sotto la traversa.
Dopo il controllo della sala VAR, però, la rete viene annullata per un fuorigioco millimetrico di Pulisic al momento del tocco del compagno portoghese.
Moviola Milan Atalanta, rigore per fallo di mano di Obric al 23′
Al 23′ arriva il primo calcio di rigore per i rossoneri. Yunus Musah conclude dal limite dell’area e il pallone viene intercettato dal braccio alto di Relja Obric, appena entrato al posto dell’infortunato Sead Kolasinac.
Chiffi inizialmente non rileva l’irregolarità, ma viene richiamato al monitor dal VAR Camplone.
Dopo la revisione, il direttore di gara assegna correttamente il calcio di rigore, trasformato da Gonçalo Ramos.
Moviola Milan Atalanta, Rabiot ammonito per proteste al 41′
Al 41′ arriva un cartellino giallo per Adrien Rabiot, protagonista di proteste insistenti dopo una punizione assegnata all’Atalanta.
Il centrocampista francese continua a manifestare il proprio disappunto, tanto da provocare la reazione dell’allenatore Ruben Amorim, che dalla panchina lo invita a mantenere la calma per evitare una seconda ammonizione.
Pochi minuti più tardi, Rabiot realizza la rete del 2-0.
Moviola Milan Atalanta, secondo rigore al 56′: Kristensen punito dal VAR
Nella ripresa, al 56′, arriva un altro episodio decisivo.
Su una conclusione di Rabiot, Kristensen allarga il braccio dopo averlo inizialmente tenuto dietro la schiena, deviando il pallone con la mano.
Anche questa volta Chiffi non interviene immediatamente, ma viene richiamato da Camplone per una on field review.
La revisione porta all’assegnazione del secondo rigore per il Milan, decisione corretta considerando il movimento del braccio del difensore atalantino.
Dal dischetto si presenta nuovamente Gonçalo Ramos, che cambia angolo rispetto alla precedente esecuzione, ma questa volta trova la risposta di Marco Carnesecchi, bravo a respingere la conclusione.
Una partita dunque particolarmente impegnativa per Chiffi, con il VAR determinante nell’annullamento della rete di Pulisic e nell’assegnazione di entrambi i calci di rigore ai rossoneri.