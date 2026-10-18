Pagelle Milan Atalanta: Rabiot e Gila trascinano i rossoneri, che impatto di Zalewski e Gaetano! – I VOTI

Pagelle Milan Atalanta: i nostri voti ai protagonisti in campo a San Siro nel match del 7° turno di Serie A terminato con la vittoria per i lagunari
Pagelle Milan Atalanta: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 7ª giornata di Serie A 2026/27
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Il Milan torna a vincere due partite consecutive per la prima volta dai successi contro Torino e Venezia. Dopo il 4-0 rifilato al Salisburgo in Europa League, la formazione di Ruben Amorim supera 3-2 l’Atalanta a San Siro, conquistando tre punti che valgono momentaneamente il quarto posto in Serie A.
Il tecnico portoghese sceglie il 4-2-3-1, arretrando Moreira sulla fascia sinistra e schierando Rabiot, Pulisic e Chukwueze alle spalle di Gonçalo Ramos.
La gara si sblocca al 23′, quando il giovane Obric, appena subentrato all’infortunato Kolasinac, commette un fallo di mano in area. Dopo l’intervento del VAR, Ramos trasforma il rigore. Prima dell’intervallo arriva il raddoppio di Rabiot, protagonista di una prestazione dominante.
Nella ripresa, Carnesecchi respinge un secondo penalty calciato da Ramos, ma sul corner successivo Gila firma il 3-0 sfruttando una sponda del centrocampista francese.
Partita chiusa? Tutt’altro. L’Atalanta di Maurizio Sarri reagisce grazie agli ingressi di Zalewski e Gaetano, con quest’ultimo che accorcia le distanze. Il successivo gol di Krstovic riapre definitivamente l’incontro, costringendo il Milan a soffrire fino al termine.
Tra i migliori spiccano Rabiot, autentico leader rossonero, Moreira, convincente da terzino, e Ramos. Meno positivi gli ingressi di Estupinan, Jashari e Hutchinson.
Per l’Atalanta pesano soprattutto le ingenuità di Obric e Kristensen, entrambi responsabili dei rigori concessi. Amorim può festeggiare, ma il calo nel finale rappresenta un campanello d’allarme da non sottovalutare.
MILAN (4-2-3-1): Maignan 6,5; Gila 7 (85′ Tomori sv), De Winter 5,5, Pavlovic 6,5, Moreira 7; Musah 6 (75′ Estupinan 5,5), Modric 6 (75′ Jashari 5,5); Chukwueze 6 (53′ Hutchinson 5,5), Rabiot 7,5, Pulisic 6 (75′ Loftus-Cheek 6); Ramos 6,5. All Amorim
ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi 6; Bellanova 6,5, Kristensen 5, Kolasinac 6 (20′ Obric 4,5), Bernasconi 5,5 (75′ Zappacosta 6); Ederson 5,5, Pasalic 5 (58′ Gaetano 7); Samardzic 5,5, De Ketelaere 5 (75′ Scamacca 6), Rowe 5,5 (58′ Zalewski 6,5); Krstovic 7 . All. Sarri