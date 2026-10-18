Vanoli: «Più che dalla squadra, le cose negative sono arrivate dagli arbitri»

Il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita della sfida contro il Como. Tutte le sue parole

Il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita della sfida contro il Como. Le sue dichiarazioni

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PAROLE – «Più che dalla squadra, le cose negative sono arrivate dagli arbitri, noi dovevamo e potevamo essere più cattivi in apertura, ma poi è arrivato questo episodio del fallo di Pedro su Gonçalves prima del gol di Liberali, che ha mandato in confusione la squadra per cinque, sei minuti. Sul 2-2 mi hanno detto che il software non ha funzionato e hanno deciso per il fuorigioco e siamo di nuovo usciti dalla partita. Ecco questo è un aspetto da migliorare, prima ancora della tattica, imparare ad andare oltre gli episodi che ci prendono contro»

PARTITA – «Da allenatore sono certamente arrabbiato, perchè buttiamo via delle prestazioni con gol presi con una facilità incredibile, è una cosa che dobbiamo migliorare. Sto tentando di far capire questo ai ragazzi che serve anche più cattiveria per non prendere gol: eravamo ben messi sul gol di Paz, serve anche furbizia. L’arrabbiatura è per i gol subiti, che non ci permettono mai di partire da una situazione di vantaggio».

