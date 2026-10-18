Amorim: Vogliamo vincere stasera, ma anche la prossima»

Il tecnico del Milan, Ruben Amorim ha rilasciato alcune dichiarazioni nel pre partita della sfida contro l’Atalanta. Le sue dichiarazioni

Il tecnico del Milan interviene ai microfoni di Sky Sport e a Dazn a pochi minuti dal fischio d’inizio del big match di Serie A contro l’Atalanta: ecco tutte le sue dichiarazioni

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PAROLE – «Ancora una volta, come ho detto, abbiamo disputato partite migliori rispetto a Salisburgo. Chiaro, là abbiamo fatto tanti goal, comunque in generale stiamo migliorando come squadra. Dopo Sassuolo dobbiamo ora trovare continuità nei piccoli dettagli, nelle piccole cose, quindi continuità per vincere altre partite»

FORMAZIONE – «In ogni partita, per difendere meglio ma anche attaccare meglio, abbiamo un’idea degli spazi in cui i giocatori devono mettersi in base alle loro caratteristiche, quindi questo è l’undici migliore per questa partita. Ogni partita è assolutamente importante. Vogliamo vincere stasera, ma anche la prossima: indipendentemente dal risultato di oggi, le vogliamo e dobbiamo vincere»

IDEA TATTICA – «Quando la partita inizierà sarà facile per tutti capirlo. Ma non voglio dirlo ora (ride, ndr). Ma sarà chiaro. E se ci fate caso, abbiamo avuto dei momenti in cui abbiamo già giocato con questo undici durante la partita. I giocatori devono trovare le soluzioni col tempo giusto, dovremo essere intelligenti contro una squadra di Sarri, dovremo capire i momenti in cui pressare e dovremo riuscire ad essere nel posto giusto al momento giusto»

CISSE – «Ogni partita è una storia differente. Non metterò un calciatore solo perché ha fatto benissimo nell’ultima partita, ogni avversario è differente. Cisse non è abituato a giocare due partite ravvicinate. Cisse deve essere pronto ed entrare se ci sarà bisogno»