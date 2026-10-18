Giuntoli «Sarri? È uno studioso. Sta cercando il vestito tattico adatto»

Il dirigente dell’Atalanta, Cristiano Giuntoli ha rilasciato alcune dichiarazioni nel pre gara della sfida contro il Milan. Le sue parole

Nel pre-partita dell’attesissimo incrocio contro il Milan, il direttore sportivo dell’Atalanta Cristiano Giuntoli, arguto e carismatico dirigente del club bergamasco, si è soffermato ai microfoni di DAZN per tracciare un ritratto dettagliato della filosofia di lavoro e dell’impatto di Maurizio Sarri, esperto e maniacale allenatore della formazione nerazzurra. Il dirigente ha ripercorso le principali tappe della carriera del mister, evidenziando una capacità di evoluzione tattica spesso sottovalutata.

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SARRI E LA SUA EVOLUZIONE TATTICA – «Conosco il mister da tanto tempo. Ha fatto 4-2-3-1 ad inizio carriera, poi 4-3-1-2, poi 4-3-3. È uno studioso. Sta cercando di costruire un vestito tattico adatto a questa squadra. Lui è sempre uno molto preoccupato: vuol dire occuparsene prima e lui pensa a tutto prima. È una persona curiosa, aperta, che è sempre attenta. Lui è partito da niente ed è arrivato dove è arrivato perché si è sempre messo in discussione».

L’evoluzione tattica di Sarri e l’adattabilità alla rosa

Nel corso dell’intervista, Giuntoli ha sottolineato come la carriera di Sarri sia stata caratterizzata da un continuo perfezionamento dei propri schemi, passando flessibilmente attraverso diversi sistemi di gioco a seconda delle caratteristiche degli uomini a disposizione. Il DS nerazzurro ha tenuto a precisare che la forza principale del tecnico risiede nell’insaziabile curiosità intellettuale, unita a una meticolosa attenzione ai dettagli e a una costante disponibilità a mettersi in discussione per estrarre il massimo potenziale dal gruppo.

Un banco di prova cruciale per la nuova Atalanta

Le parole rilasciate dal dirigente bergamasco mettono in luce il delicato percorso di maturazione affrontato da Sarri, chiamato a plasmare una soluzione tattica efficace ed esaltante per la sua nuova avventura sulla panchina dell’Atalanta. In quest’ottica, la grande sfida contro la formazione rossonera si configura come un test probante per valutare la tenuta del progetto e la bontà dell’adattamento tattico promosso dal tecnico toscano.