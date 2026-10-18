Tottenham, De Zerbi rompe il silenzio sul caso Richarlison: «Non è più un mio problema». Poi la frecciata alla società

Il tecnico del Tottenham Roberto De Zerbi interviene in conferenza stampa e prende le distanze dal caso Richarlison, chiamando in causa direttamente i vertici del club londinese

Clima di tensione in casa Tottenham, dove il caso Richarlison continua a far discutere. A intervenire sulla vicenda è stato direttamente l’allenatore degli Spurs, Roberto De Zerbi, protagonista di dichiarazioni particolarmente significative durante l’ultima conferenza stampa.

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Il tecnico italiano ha voluto chiarire la propria posizione, sottolineando di non aver avuto alcun ruolo nelle decisioni riguardanti l’attaccante brasiliano. Parole che chiamano in causa anche la dirigenza del club inglese.

Tottenham, De Zerbi prende le distanze dal caso Richarlison

Interrogato sulla situazione del giocatore, De Zerbi ha risposto senza nascondere il proprio disappunto, indicando nell’amministratore delegato Vinai Venkatesham e nel direttore sportivo Johan Lange gli interlocutori ai quali rivolgere eventuali domande.

IL CASO RICHARLISON – «Il caso Richarlison? Non è più un mio problema. Dovete chiedere a Vinai Venkatesham, l’amministratore delegato, oppure a Johan Lange, il direttore sportivo. Non è un mio problema. So che, da allenatore, devo accettare, sostenere la pressione e assumermi le responsabilità, anche quando non sono mie, perché non ho deciso io. Non ho preso alcuna decisione in questa situazione. Se vuole parlare con me, può farlo e sa dove trovarmi. Sono nel mio ufficio dalle 8:30 fino alla sera. Non ho problemi con nessuno, ma non voglio parlarne ancora».

De Zerbi e Richarlison, il messaggio alla dirigenza del Tottenham

Le dichiarazioni dell’allenatore evidenziano la volontà di separare le responsabilità tecniche da quelle societarie.

Pur ribadendo la propria disponibilità al confronto con Richarlison, De Zerbi ha precisato di non voler tornare ulteriormente sull’argomento.

Resta dunque da capire come si evolverà la situazione dell’attaccante brasiliano e quali saranno le prossime decisioni del Tottenham, in un momento che ha acceso i riflettori sui rapporti tra allenatore, giocatore e dirigenza.