Pagelle Juventus Lazio: Tavares un fattore, Isaksen scheggia impazzita, non si salva nessuno tra i bianconeri! – I VOTI

Pagelle Juventus Lazio: i nostri voti ai protagonisti in campo all’Allianz Stadium nel match del 7° turno di Serie A terminato con la vittoria per i lagunari
Pagelle Juventus Lazio: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 7ª giornata di Serie A 2026/27
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La Lazio di Gennaro Gattuso continua a sorprendere e conquista una vittoria straordinaria contro la Juventus. All’Allianz Stadium finisce 0-3, risultato che permette ai biancocelesti di raggiungere nuovamente l’Inter in testa alla classifica di Serie A.
Situazione opposta per la formazione di Luciano Spalletti, che incassa la seconda sconfitta in sette giornate e scivola all’ottavo posto, a otto punti dalla vetta.
Juventus Lazio, Provstgaard sblocca la partita
Dopo una prima mezz’ora equilibrata, la Lazio prende progressivamente il controllo dell’incontro grazie a un pressing aggressivo.
Il vantaggio arriva sugli sviluppi di un calcio d’angolo: Zaccagni disegna un traversone perfetto per Provstgaard, che anticipa Bremer e Lucumi e supera Vicario.
Prima dell’intervallo, Nuno Tavares sfiora il raddoppio colpendo la traversa.
Juventus Lazio, Isaksen e Dele-Bashiru completano il tris
Nella ripresa, Spalletti inserisce Woltemade, che spreca immediatamente una buona occasione.
La Lazio ne approfitta e trova il 2-0 con Isaksen, autore di un preciso sinistro sul secondo palo.
Nel finale arriva anche il definitivo 3-0 di Dele-Bashiru, che supera Bremer in velocità e chiude definitivamente i conti.
Juventus Lazio, le pagelle: Isaksen migliore in campo
Tra i protagonisti biancocelesti spicca Isaksen (7,5), seguito da Provstgaard, Belahyane e Taylor (7). Ottime anche le prestazioni di Zaccagni e Nuno Tavares (6,5).
Nella Juventus deludono soprattutto Bremer e Celik (4,5), mentre non convincono Douglas Luiz, Sarr, Alajbegovic, Woltemade e Kolo Muani (5).
Per Gattuso è un’altra notte da ricordare. Per Spalletti, invece, è il momento delle riflessioni.
JUVENTUS (3-4-2-1): Vicario 5.5; Kalulu 5, Bremer 4.5, Lucumi 5; McKennie 5.5, Sarr 5 (87′ Boga sv), Douglas Luiz 5 (68′ Conceiçao 5.5), Celik 4.5 (74′ Cambiaso 5.5); Nico Gonzalez 5.5 (68′ Zhegrova 5.5), Alajbegovic 5 (46′ Woltemade 5); Kolo Muani 5. All. Spalletti
LAZIO (4-3-3): Mandas 6; Floriani 6, Sutalo 6.5, Provstgaard 7, Tavares 6.5; Frattesi 6.5, Belahyane 7, Taylor 7 (69′ Dele-Bashiru 7); Isaksen 7.5 (79′ Lazzari 6), Noslin 5.5 (69′ Pinamonti 6), Zaccagni 6.5 (86′ Pedraza sv). All. Gattuso