Lazio, Gattuso si gode il trionfo contro la Juventus: «Si è creata una bella famiglia». Poi svela il segreto dei biancocelesti

La Lazio travolge la Juventus per 3-0 e raggiunge l’Inter in vetta alla Serie A: Gennaro Gattuso esalta il gruppo e il mercato della società dopo il successo di Torino

La Lazio continua a sorprendere e conquista una vittoria straordinaria contro la Juventus. All’Allianz Stadium di Torino, la formazione allenata da Gennaro Gattuso si impone con un netto 3-0, grazie alle reti di Provstgaard, Isaksen e Dele-Bashiru, confermando uno stato di forma eccezionale.

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Un successo che permette ai biancocelesti di raggiungere quota 19 punti dopo sette giornate, agganciando l’Inter in testa alla classifica di Serie A. Un risultato che alimenta l’entusiasmo dell’ambiente laziale e certifica l’ottimo lavoro svolto dal tecnico calabrese.

Nel post-partita, Gattuso è intervenuto ai microfoni di DAZN, analizzando la prestazione della squadra e sottolineando l’importanza del gruppo e delle scelte effettuate durante il mercato estivo.

Lazio, Gattuso festeggia la prima vittoria in casa della Juventus: gli elogi alla squadra

Il tecnico biancoceleste non ha nascosto la soddisfazione per il risultato, evidenziando soprattutto la compattezza dello spogliatoio e la disponibilità dei giocatori durante gli allenamenti.

LA VITTORIA CONTRO LA JUVENTUS – «Intanto mi godo la mia prima vittoria in casa della Juve. I complimenti, però, vanno ai ragazzi. Si è creata una bella famiglia e in settimana andiamo al massimo. Bisogna fare i complimenti alla società, perché con le nostre disponibilità siamo riusciti a fare un gran mercato. Oggi siamo stati bravi a stare sul pezzo: come contro il Monza, abbiamo chiuso il primo tempo in vantaggio e non era facile».

Lazio, Gattuso svela il segreto della catena di sinistra: protagonisti Tavares e Zaccagni

Tra gli aspetti più convincenti della prestazione contro la Juventus c’è stato il lavoro sulle corsie laterali. Gattuso ha sottolineato il contributo di Nuno Tavares e Mattia Zaccagni, due elementi fondamentali per lo sviluppo della manovra offensiva.

Non sono mancate, tuttavia, alcune osservazioni sugli aspetti ancora da migliorare.

LA CATENA DI SINISTRA E LE SCELTE TATTICHE – «Tavares e Zaccagni hanno qualità, è la nostra catena che sta funzionando. Potevamo fare meglio nel primo tempo, Floriani forse avrebbe potuto fare più male alla difesa avversaria e Belahyane abbassarsi di meno. Però posso essere contento degli 8 gol arrivati dalla catena di sinistra: l’avevamo preparata così e sono soddisfatto che abbiamo seguito perfettamente il copione».

Lazio, Gattuso guarda avanti: la prossima sfida sarà contro il Parma

Dopo il successo contro la Juventus, la Lazio tornerà in campo sabato 24 ottobre alle ore 20:45, quando ospiterà il Parma allo stadio Olimpico.

L’obiettivo sarà dare continuità a uno straordinario avvio di campionato, mantenendo quella solidità e quell’intensità che stanno caratterizzando il percorso della squadra.

Per Gattuso, la vittoria di Torino rappresenta un’ulteriore conferma della crescita dei biancocelesti, ormai protagonisti della lotta nelle zone più alte della classifica.