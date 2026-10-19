Napoli, crisi senza fine: Allegri finisce sotto accusa, mercato bocciato e De Laurentiis nel mirino! Ora rischia di saltare tutto

Napoli, la sconfitta contro il Venezia fa esplodere la crisi azzurra: Allegri non trova la svolta, i nuovi acquisti deludono e aumentano le responsabilità della società

Il Napoli è nuovamente alle prese con una crisi profonda, che rischia di compromettere gli obiettivi stagionali. La sconfitta contro il Venezia ha evidenziato tutte le difficoltà della formazione di Massimiliano Allegri, incapace di trovare continuità e un’identità di gioco convincente.

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Come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, le responsabilità non riguardano soltanto l’allenatore, ma coinvolgono anche la società, il direttore sportivo Giovanni Manna e una rosa che sembra aver esaurito entusiasmo e motivazioni.

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Napoli, Allegri sotto accusa: le scelte contro il Venezia non convincono

Il primo a finire sul banco degli imputati è inevitabilmente Massimiliano Allegri, arrivato in estate dopo la complicata conclusione della sua esperienza al Milan.

Il tecnico non è ancora riuscito a trasmettere alla squadra una mentalità vincente e alcune decisioni stanno alimentando le critiche.

Contro il Venezia, dopo la sconfitta europea contro il Villarreal, Allegri ha scelto di partire con Lorenzo Lucca e Giovane in attacco, lasciando inizialmente fuori alcuni titolari.

Una strategia che non ha prodotto i risultati sperati. La reazione arrivata nella ripresa, dopo le sostituzioni, ha anzi aumentato i dubbi sulla formazione iniziale.

Napoli, mercato estivo bocciato: De Laurentiis e Manna nel mirino

Secondo l’analisi della Gazzetta dello Sport, le difficoltà del Napoli affondano le radici anche nelle scelte societarie.

La rosa avrebbe avuto bisogno di un profondo rinnovamento, con innesti giovani e di qualità capaci di garantire nuove energie.

La società di Aurelio De Laurentiis, invece, non avrebbe effettuato gli investimenti necessari per avviare questa trasformazione, puntando anche sul recupero di giocatori che avevano già deluso durante la gestione Antonio Conte.

Una situazione che mette sotto pressione anche il direttore sportivo Giovanni Manna, tra i principali sostenitori dell’arrivo di Allegri.

Napoli, squadra senza carattere e infortuni: tutti i problemi degli azzurri

A preoccupare è soprattutto l’atteggiamento del gruppo. Il Napoli appare spesso fragile, poco reattivo e incapace di rispondere alle difficoltà, mostrando limiti già emersi nelle precedenti uscite stagionali.

Anche gli infortuni hanno aggravato la situazione. Allegri ha dovuto rinunciare a elementi importanti come Buongiorno, Anguissa, McTominay e Neres, mentre Alisson Santos si è fermato nuovamente proprio contro il Venezia.

Assenze che complicano ulteriormente il lavoro del tecnico e riducono le possibilità di rotazione.

Napoli, Allegri si gioca tutto: Bodo Glimt e Roma diventano decisive

Il rischio principale riguarda la qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo fondamentale anche per gli equilibri economici del club.

Il Napoli deve ora affrontare due appuntamenti delicatissimi contro Bodo Glimt e Roma, partite che potrebbero indirizzare il futuro della stagione.

Sullo sfondo resta anche il rapporto sempre più difficile tra una parte della tifoseria e la proprietà.

Per Allegri, Manna e De Laurentiis è arrivato il momento delle risposte: senza un’immediata inversione di tendenza, le discussioni potrebbero trasformarsi in decisioni concrete.