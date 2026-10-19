Italia, tegola Zoma: operazione alla spalla e lungo stop! Il Norimberga annuncia i tempi di recupero dell’attaccante azzurro

Brutte notizie per Mohamed Zoma e per la Nazionale italiana: l’attaccante del Norimberga dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico dopo la lussazione alla spalla

Arrivano brutte notizie dalla Germania per Mohamed Zoma, attaccante del Norimberga e della Nazionale italiana. Il calciatore sarà costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico alla spalla in seguito all’infortunio rimediato durante la partita contro l’Energie Cottbus.

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Una situazione che obbligherà il giocatore a rimanere lontano dai campi per diversi mesi, con il rientro previsto non prima della pausa invernale. A comunicare l’esito degli accertamenti è stata direttamente la società tedesca attraverso una nota ufficiale.

Infortunio Zoma, cosa è successo durante Norimberga-Energie Cottbus

L’episodio si è verificato durante la sfida contro l’Energie Cottbus, quando Zoma è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco al 33° minuto a causa di una lussazione alla spalla.

Le successive valutazioni mediche hanno evidenziato la necessità di procedere chirurgicamente per risolvere il problema.

Una decisione presa dopo aver completato gli accertamenti e aver discusso con il giocatore il percorso terapeutico più appropriato.

Zoma, il comunicato ufficiale del Norimberga: stop almeno fino alla pausa invernale

Il club tedesco ha confermato la gravità dell’infortunio attraverso una comunicazione pubblicata sui propri canali ufficiali.

IL COMUNICATO DEL NORIMBERGA – «Dura realtà: MomoZoma deve subire un intervento chirurgico alla spalla e starà fuori almeno fino alla pausa invernale».

L’operazione verrà effettuata a breve e il calciatore inizierà successivamente il percorso riabilitativo.

Il Norimberga non ha indicato una data precisa per il rientro, chiarendo però che l’attaccante non potrà tornare a disposizione prima della sosta invernale.

Norimberga, il direttore sportivo Chatzialexiou sostiene Zoma

A commentare la situazione è stato anche il direttore sportivo Joti Chatzialexiou, che ha ribadito la vicinanza della società al calciatore e la fiducia nelle alternative presenti in rosa.

LE PAROLE DEL DIRETTORE SPORTIVO – «Momo ha il nostro pieno supporto in questo passo necessario. Miro lo ha già detto subito dopo la partita: abbiamo qualità in rosa e buoni giocatori che ora possono dimostrare ancora di più».

Il Norimberga ha inoltre rivolto all’attaccante un messaggio di incoraggiamento, augurandogli una guarigione completa.

L’infortunio rappresenta una battuta d’arresto importante per Mohamed Zoma, che dovrà concentrarsi sul recupero fisico prima di tornare protagonista con il club tedesco.

Una situazione da seguire con attenzione anche in ottica Nazionale italiana, considerando il lungo periodo di indisponibilità che attende l’attaccante azzurro.