Gasperini in conferenza stampa alla vigilia di Slovan Bratislava Roma: «Il recupero di Dybala si è allungato, ecco quando torna...Avversario da non sottovalutare, su Castro e Malen insieme penso questo»

Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma Slovan Bratislava, valida per la terza giornata della League Phase di Champions League 2026/27

Tra le partite di domani della League Phase di Champions c’è anche Slovan Bratislava Roma. Gian Piero Gasperini in conferenza stampa alla vigilia ha rilasciato queste dichiarazioni.

SLOVAN BRATISLAVA – «È una squadra sicuramente dinamica, è una squadra che, per l’aspetto atletico, è sicuramente preparata. Ha anche qualche ottimo giocatore. È chiaro che nel panorama della Champions non è tra quelle di prima fascia, però in tutte le partite della Champions è difficile. Non sottovaluteremo sicuramente l’avversario, anche perché noi abbiamo bisogno di vincere domani per alimentare le possibilità poi di andare avanti».

CASTRO E MALEN INSIEME – «No, non c’è da frustrare nessuno, perché Castro ha fatto un gran gol la sera. Per caratteristiche potrebbe essere anche una partita dove possono giocare insieme. Non so se dall’inizio, non so se probabilmente a partita in corso, eventualmente. Non voglio assolutamente snaturare le geometrie e gli schemi di una squadra che sta facendo gol, sta creando tante situazioni, solamente per, così, la voglia di far vedere due giocatori insieme, giocare insieme. C’è un reparto d’attacco che funziona, con caratteristiche diverse, e quindi per adesso va bene così. Non ho la necessità di andare a cercare altre soluzioni. Poi può essere, può essere, perché è il tipo di partita che può anche prestarsi a questo».

PELLEGRINI O HERMOSO A CENTROCAMPO – «Era una situazione d’emergenza. Non c’era anche Lorenzo con noi, eravamo ancora più… non c’era de Roon , quindi eravamo ancora più in emergenza, no? Spero proprio di no, che Hermoso rimanga dov’è e non ci sia questa necessità. In questo momento Pisilli e de Roon, soprattutto de Roon, sta giocando. Ha giocato tre partite in una settimana. E poi niente, Lorenzo può essere un giocatore più, come è stato impiegato sempre, più offensivo, oppure può essere anche un giocatore di centrocampo, in attesa di recuperare almeno un giocatore come Cristante che, per Napoli, ci auguriamo che possa essere in campo. O almeno a disposizione».

QUOTA QUALIFICAZIONE E DYBALA – «Si è sempre girati intorno ai dieci punti, forse undici. È chiaro che noi, per fare questo, abbiamo bisogno di vincere le partite in casa, a cominciare da domani, e questo potrebbe essere sufficiente. E poi abbiamo anche la possibilità comunque fuori, anche se sono campi tutti difficili. Quindi l’obiettivo è sicuramente quello di rientrare in questa fascia. Per Dybala, speravamo fosse un po’ più veloce il recupero, invece l’ultima risonanza che ha fatto ieri evidenzia anche una pur minima lesione, che quindi porterà il recupero un po’ più lungo, un paio di settimane in più, credo».

le parole riportate da vocegiallorossa.