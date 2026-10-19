Caso Banda, parere storico per il Lecce: la Commissione equilibrio finanziario ha emesso questo verdetto sulla sospensione dello stipendio!

Caso Banda, la Commissione equilibrio finanziario ha dato ragione al Lecce per quanto riguarda la sospensione dello stipendio!

Un pronunciamento destinato a fare giurisprudenza nei meccanismi di vigilanza economica del calcio professionistico italiano. La Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche ha emesso un parere formale in risposta a una specifica istanza presentata dal Lecce, fornendo un chiarimento decisivo sulla gestione contabile e regolamentare del contenzioso aperto con Lameck Banda. L’attaccante zambiano, protagonista nei mesi scorsi di un burrascoso addio per trasferirsi all’Al-Swehly Sports Club, si era reso completamente irreperibile, spingendo la società salentina ad attivare i canali di tutela previsti dall’ordinamento sportivo.

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La decisione dell’autorità: stop agli emolumenti e impatto sull’art. 95 NOIF

Il nodo centrale del quesito riguardava la contabilizzazione dei compensi contrattuali all’interno del monte debiti complessivo, parametro cruciale per le verifiche periodiche sulla stabilità economica dei club. L’organismo di controllo ha chiarito il raccordo tra le disposizioni federali e la contrattazione sindacale, stabilendo che, “pur se la pendenza di un contenzioso non è in linea generale circostanza sufficiente a escludere le relative obbligazioni dall’ammontare complessivo dei debiti da considerare ai fini dei controlli finanziari sui club (art.95 Noif della Figc), va di contro considerato quanto previsto dall’Accordo Collettivo Figc/Lega Calcio Serie A/Aic riguardo l’irreperibilità che permette la sospensione dell’obbligo di corresponsione della retribuzione”.

Grazie a questa interpretazione, la società giallorossa ottiene il via libera alla legittima sospensione della retribuzione, sterilizzando tali somme ai fini del calcolo delle passività da certificare per il rispetto dell’articolo 95 delle NOIF.

Un precedente per il sistema: i poteri consultivi del D.Lgs. del 28 febbraio 2021

La risoluzione della vertenza assume una rilevanza istituzionale inedita: si tratta infatti del primo parere preventivo richiesto da un club vigilato dall’insediamento della nuova autorità, inaugurando l’esercizio concreto delle funzioni consultive introdotte dalla riforma dello sport tramite il Decreto Legislativo del 28 febbraio 2021. Prima dell’iniziativa intrapresa dal Lecce, l’unico atto consultivo registrato era stato richiesto a gennaio dalla FIGC in merito alla legittimità dell’entrata in vigore immediata delle modifiche all’indicatore di costo del lavoro allargato.

La decisione non soltanto mette al riparo l’operato amministrativo del sodalizio salentino di fronte all’ingiustificata condotta del calciatore, ma traccia un precedente normativo di riferimento per l’intera Serie A nella gestione delle inadempienze contrattuali.