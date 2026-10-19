Damien Comolli è il nuovo presidente e amministratore delegato del Pisa! Svolta clamorosa del club toscano: «Potenziale di crescita decisamente importante»

Damien Comolli Pisa, svolta a sorpresa: l’ex Juve è il nuovo presidente e amministratore delegato del club toscano

Una svolta epocale ridisegna i vertici societari del club toscano. Il Pisa ha ufficializzato una profonda riorganizzazione aziendale nominando Damien Comolli nel doppio ruolo di Presidente e Amministratore Delegato. L’esperto dirigente francese entra contestualmente a far parte del Consiglio di Amministrazione con un incarico su base triennale, aprendo un nuovo capitolo strategico e sancendo la conclusione del ciclo decennale guidato dalla famiglia Corrado.

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A ratificare l’avvicendamento è stata la stessa società attraverso una nota formale: “Il Pisa Sporting Club è lieto di annunciare la nomina di Damien Comolli a Presidente e Amministratore Delegato del Club. Contestualmente Damien Comolli entrerà a far parte del Consiglio di Amministrazione”.

La visione di Alexander Knaster e il saluto a Giuseppe e Giovanni Corrado

A chiarire le ragioni del cambio di passo è stato l’azionista di maggioranza nerazzurro, Alexander Knaster, che ha voluto delineare gli obiettivi futuri rendendo contestualmente omaggio all’operato della dirigenza uscente:

“Dopo diverse stagioni durante le quali abbiamo assistito a significativi miglioramenti in tutte le aree del Club, ritengo che sia arrivato il momento per il Pisa SC di entrare in una nuova fase di crescita e sviluppo. Sono convinto che questo possa avvenire sotto la guida di Damien, che porta con sé una grande esperienza e una profonda conoscenza del calcio, sia dentro che fuori dal campo. Damien entra a far parte del Pisa SC con un contratto iniziale di tre anni. Vorrei cogliere questa occasione per ringraziare Giuseppe Corrado e Giovanni Corrado, che hanno dato tantissimo al Club e sono stati il cuore e l’anima del Pisa SC negli ultimi dieci anni. Il loro contributo è profondamente apprezzato dal Club, dai suoi dipendenti, dai giocatori e dai tifosi. Personalmente, sono loro molto grato per tutto ciò che hanno fatto, e resteremo sempre amici”.

Sentito ed emozionato anche il messaggio di commiato firmato congiuntamente da Giuseppe Corrado e dal figlio Giovanni Corrado:

“Dieci anni rappresentano un’era. Il Pisa Sporting Club rimarrà sempre una parte fondamentale delle nostre vite. Desideriamo quindi ringraziare tutti i collaboratori e la gente di Pisa per la disponibilità dimostrata e per l’affetto che ci hanno riservato. Un ringraziamento speciale ad Alex Knaster per il sostegno e l’amicizia dimostrati dopo la fase iniziale del progetto, avviata insieme a Enzo Ricci. Auguriamo al Pisa di proseguire con successo lo straordinario percorso di crescita intrapreso nel corso di questi dieci anni”.

Le prime parole di Comolli: centro sportivo e sviluppo globale

Il nuovo numero uno nerazzurro ha manifestato grande entusiasmo per l’incarico, indicando nella modernizzazione delle infrastrutture e nella solidità societaria i pilastri della sua gestione:

“Sono molto felice di entrare a far parte del Pisa SC come Presidente e Amministratore Delegato. Sotto la proprietà di Alexander Knaster, il Club ha compiuto progressi davvero significativi. Questo dimostra che il Pisa SC è un Club stimolante in cui entrare, con un potenziale di crescita decisamente importante, a partire dalla propria organizzazione e dalla realizzazione di un nuovo centro sportivo all’avanguardia. Non vedo l’ora di contribuire, sotto ogni aspetto, al prossimo capitolo del percorso di sviluppo del Club. Forza Pisa!”