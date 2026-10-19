Yaya Touré sfida la Roma con il suo Slovan Bratislava: «Loro squadra forte, ma vogliamo fare la miglior prestazione possibile. Ecco chi sarà assente»

Yaya Touré, allenatore dello Slovan Bratislava, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro la Roma

Vigilia europea dal sapore speciale per lo Slovan Bratislava, atteso da un impegno ad altissimo coefficiente di difficoltà nella Capitale contro la Roma. A guidare la compagine slovacca c’è un’icona del calcio internazionale come Yaya Touré, intervenuto nella sala stampa dello Stadio Olimpico per presentare una sfida ricca di insidie ma anche di ricordi indelebili. L’ex fuoriclasse ivoriano ha rimarcato la caratura tecnica della formazione giallorossa, chiedendo una prestazione impeccabile ai suoi uomini per reggere l’urto sul palcoscenico continentale.

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Il ritorno all’Olimpico tra ricordi e rispetto per la Roma

Per il tecnico dello Slovan, il match contro i capitolini rappresenta un esame fondamentale per valutare la crescita complessiva e la personalità della squadra:

“Sarà interessante, voglio vedere la prestazione della mia squadra. La Roma è forte, con ottimi giocatori e un ottimo allenatore. Dobbiamo dare il massimo domani sera”.

Il manto erboso dell’Olimpico riaccende memorie dolci per Touré, che proprio in questo impianto trionfò nella finale di Champions League del 2009:

“Sì, speriamo sia un posto speciale anche domani. Vincere la Champions è bello: il campo sarà sempre quello. Mi sento bene, sono positivo. Vogliamo fare la miglior prestazione possibile”.

Infermeria affollata: forfait per Sporar e Cerepka, la scelta su Griger

Oltre agli aspetti tattici, l’allenatore ha fatto il punto sull’emergenza organico, condizionata da assenze pesanti. Tra i punti fermi costretti a dare forfait spiccano l’attaccante Andraz Sporar e il difensore Cerepka, entrambi risparmiati in via precauzionale:

“Sporar ha bisogno di qualche altro giorno e non vogliamo rischiarlo. Cerepka ha un problema alla schiena: anche lui ha bisogno di tranquillità ancora. Abbiamo anche qualche altro giocatore fuori. Gli altri sono disponbili”.

Nonostante la mancata inclusione nella lista UEFA, ha seguito il gruppo in trasferta anche Griger, a testimonianza della compattezza dello spogliatoio:

“Griger non è in lista, ma è con noi perché è del gruppo. Essere al fianco degli altri fa parte dello spirito della squadra. Per sabato dobbiamo recuperare tutti gli effettivi”.

Lo Slovan Bratislava si prepara dunque a una notte di grande intensità, puntando sulla solidità del gruppo e sul carisma europeo della propria guida tecnica per provare a strappare punti preziosi in casa della Roma.