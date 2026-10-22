Kvaratskhelia, il PSG ha deciso il suo futuro dopo il grave infortunio: rinnovo fino al 2032! La strategia dei parigini e le ultime novità

Kvaratskhelia, il PSG non cambia i propri piani dopo la rottura del crociato: trattative avviate per il rinnovo fino al 2032. Intanto il club studia come sostituire l’ex Napoli

Il grave infortunio di Khvicha Kvaratskhelia non cambia i programmi del Paris Saint-Germain. L’esterno georgiano, costretto a fermarsi dopo la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, continua a rappresentare un elemento fondamentale del progetto tecnico e societario del club francese.

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L’ex Napoli ha riportato il problema durante la sfida di Champions League contro il Barcellona, vinta dai parigini per 4-2. Una tegola pesantissima, che potrebbe aver già messo fine alla sua stagione.

Kvaratskhelia, il PSG punta al rinnovo fino al 2032: la conferma dalla Francia

Nonostante il lungo periodo di indisponibilità, il PSG non intende rinunciare a Kvaratskhelia.

Secondo quanto riportato da RMC Sport, la dirigenza parigina vuole proseguire le trattative per il prolungamento del contratto fino al 2032, già avviate prima dell’infortunio.

La società considera il georgiano uno dei giocatori più importanti della rosa e vorrebbe premiarlo con un adeguamento economico significativo, rendendolo uno dei calciatori meglio pagati del club.

Resta però da raggiungere l’intesa definitiva sulle cifre dell’accordo. Il PSG vuole infatti rispettare i propri parametri finanziari, mantenendo un equilibrio nella gestione degli stipendi.

Kvaratskhelia, operazione al ginocchio e tempi di recupero: cosa sappiamo

Prima di concentrarsi sul futuro contrattuale, Kvaratskhelia dovrà affrontare un delicato percorso di recupero.

L’intervento chirurgico è previsto entro la fine di ottobre e soltanto successivamente sarà possibile stabilire con maggiore precisione i tempi necessari per il ritorno in campo.

La gravità della lesione rende concreto il rischio che l’esterno georgiano debba saltare il resto della stagione 2026/27.

PSG, come cambia l’attacco senza Kvaratskhelia? Le alternative

L’assenza dell’ex Napoli costringerà inevitabilmente il club francese a rivedere alcune soluzioni offensive.

La dirigenza, tuttavia, non sembra intenzionata a intervenire immediatamente sul mercato.

La priorità sarà valorizzare le alternative già presenti in rosa, con Mika Godts, Maghnes Akliouche e Ferran Torres chiamati ad assumersi maggiori responsabilità.

Soltanto qualora le risposte non fossero soddisfacenti, il PSG potrebbe valutare nuove opportunità nella sessione invernale di calciomercato.

Il messaggio della società resta comunque chiaro: Kvaratskhelia rappresenta un investimento per il presente e soprattutto per il futuro, indipendentemente dal lungo stop che lo attende.